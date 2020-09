Ihattaren maakt Ajax-fans gek met zeer opmerkelijk gedrag op Instagram

Mohamed Ihattaren zit in een lastige periode bij PSV. De aanvallende middenvelder kan onder trainer Roger Schmidt niet rekenen op een basisplaats en mocht donderdag tegen NS Mura (1-5 zege) niet eens invallen. Geruchten over een vertrek bij PSV konden dan ook bijna niet uitblijven, zeker niet gezien het opmerkelijke gedrag van Ihattaren zaterdag op Instagram.

De achttienjarige Ihattaren besloot zaterdag om zijn eigen club PSV te ontvolgen op het socialmediaplatform, en het account van grote concurrent Ajax juist te gaan volgen. Ook deelde Ihattaren een like uit aan een post van Ajax met foto's van de voorbereidende training op diens aanstaande wedstrijd tegen Vitesse. Opmerkelijk genoeg draaide Ihattaren zijn acties later weer terug: hij volgt nu PSV weer en heeft Ajax van zijn gelikete pagina's afgehaald.

Het opvallende gedrag van Ihattaren, die overigens tot medio 2022 vastligt bij PSV, leidt direct tot vrij opportunistische speculaties onder fans van Ajax op Twitter. "Als Overmars slim is belt ie Ihattaren gewoon even", aldus een willekeurige Ajacied. "Die jongen is teleurgesteld en geïrriteerd en lijkt niet op een basisplaats te kunnen rekenen. Je weet het nooit. De reactie van PSV-supporters zou natuurlijk ook mooi zijn."

Een ander voegt daar nog aan toe: "Ihattaren is in alles een Ajacied. Toevallig draagt hij nu een gestreept PSV-shirtje, maar het is overduidelijk een Ajax-speler. Hij is een godenzoon. Gauw thuisbrengen en laten schitteren in de Champions League." Weer andere Ajax-supporter denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen: "Natuurlijk gaat Ihattaren nooit naar Ajax. Maar die hele ophef en chaos is al leuk om te volgen."

Overigens sprak Johan Derksen vrijdag bij Veronica Inside zijn verbazing uit over de reserveplek van Ihattaren bij PSV ten koste van Bruma. "Ik begrijp hier niets van", zei de oud-voetballer. "Ihattaren is het grootste talent dat PSV in huis heeft, vertegenwoordigt waarschijnlijk ook de grootste transferwaarde. Iedereen in Nederland vindt hem een begenadigd talent. En ik weet wel, deze trainer wil hoog druk zetten, en als één verzaakt, lopen de andere tien voor lul. Dus dat is bij Schmidt wat moeilijker, maar hij zal er ook achter komen: een goede Ihattaren maakt van hem een goede trainer."