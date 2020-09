Donkere wolken pakken zich samen boven Sparta na 4-0 nederlaag

PEC Zwolle heeft zaterdag de eerste zege van het Eredivisie-seizoen geboekt. Na een schamel punt uit de eerste twee competitieduels was het team van John Stegeman met 4-0 te sterk voor Sparta Rotterdam, dat zodoende op nul punten blijft staan én in de komende weken tegen AZ (thuis) en stadsgenoot Feyenoord (uit) aantreedt. Sparta kwam in de extra tijd van de eerste helft met tien man te staan én op achterstand, waarna de tweede helft in Overijssel in een compleet fiasco uitmondde.

Uit het niets ging het op slag van rust mis voor Sparta, dat een sterke eerste helft in Zwolle speelde. Ver in de extra tijd ging de bal op de stip omdat Michael Pinto de bal na een hoekschop met de arm van de lijn haalde. Scheidsrechter Allard Lindhout was onverbiddelijk en deelde de linksback een rode kaart uit. Reza Ghoochannejhad maakte geen fout vanaf elf meter en zette de ruststand van 1-0 op het scorebord.

Een hard gelag voor Sparta, daar het team van Henk Fraser in de eerste 45 minuten goed voor de dag kwam. PEC verdedigde vooral en kwam er slechts sporadisch uit. Met name Abdou Harroui en Mo Rayhi waren bedrijvig en bezorgden de Zwolse defensie handenvol werk. Lennart Thy kwam enkele centimeters tekort om al vroeg de score te openen en Michael Zetterer redde bekwaam op een schot van Harroui.

De ploeg van John Stegeman trok het duel in de tweede helft vrijwel meteen naar zich toe. Het was Ghoochannejhad die al snel na slecht verdedigend werk en een klutssituatie bij de Rotterdammers zijn tweede kon maken: 2-0. Sparta was de weg kwijt en kwam goed weg toen Jesper Drost vlak na de 2-0 een prima kopkans kreeg. Na 54 minuten verscheen alsnog de 3-0 op het scorebord. Sparta kreeg de bal niet weg na een corner en Clint Leemans schoot de bal bij de tweede paal hard in het dak van het doel.

Sparta probeerde bij tijd en wijle dapper de aanval te zoeken, maar PEC bleef eenvoudig overeind en liep nog verder uit. Voor de derde keer kwam het team van Stegeman uit een corner tot scoren en dit keer was het Yuta Nakayama: 4-0. PEC, waar Thomas van den Belt in de slotfase zijn debuut maakte, speelt volgende week een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk, dat zondag tegen FC Utrecht het eerste punt of de eerste drie punten van het seizoen hoopt te pakken.