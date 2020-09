Dortmund lijdt pijnlijke nederlaag; Bosz houdt punt over aan topper

Borussia Dortmund heeft in de tweede speelronde al de eerste averij opgelopen in de strijd om de Duitse landstitel. Na het goede resultaat tegen Borussia Mönchengladbach van vorige week leed een matig BVB een 2-0 nederlaag op bezoek bij FC Augsburg, dat zich voorlopig zelfs koploper van de Bundesliga mag noemen. Het Bayer Leverkusen van Peter Bosz trad tegelijkertijd aan tegen RB Leipzig en dit treffen eindigde in 1-1. Mönchengladbach kwam op zijn beurt niet voorbij 1. FC Union Berlin.

FC Augsburg - Borussia Dortmund 2-0

Trainer Lucien Favre koos ervoor om met de twee zeventienjarigen Giovanni Reyna en Jude Bellingham van start te gaan en hield meer ervaren spelers als de weer van een blessure teruggekeerde Marco Reus, Julian Brandt en Thomas Delaney op de bank. Op een vroege kans van Axel Witsel na slaagden de bezoekers er met de jongelingen in de ploeg in de eerste helft nauwelijks in om aanvallend een vuist te maken en vijf minuten voor rust maakte Augsburg daar dankbaar gebruik van. Een vrije trap van Daniel Caligiuri eindigde op het hoofd van Felix Uduokhai, die hard achter Roman Bürki kopte.

Nog geen tien minuten na de rust nam Caligiuri ook de rol van afmaker op zich toen hij bij een tegenstoot diep werd gestuurd, Thomas Meunier van zich af hield en raak schoot. Favre trachtte vervolgens met het inbrengen van Reus en Brandt voor nieuw elan te zorgen, maar deze wijzigingen sorteerden weinig effect. Carlos Gruezo verraste Bürki zelfs bijna nog met een schot van grote afstand, dat echter net over het vijandelijke doel heen vloog. In de slotfase waren er nog wel goede mogelijkheden voor Mats Hummels en Erling Braut Haaland, maar zij stuitten allebei op Rafal Glikiewicz.

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 1-1

Met Daley Sinkgraven in de basis ging Leverkusen, dat het nog zonder nieuwkomer Santiago Arias moest doen, na het gelijke spel van VfL Wolfsburg van vorig weekend zaterdagmiddag tegen Leipzig op zoek naar zijn eerste zege van het nieuwe seizoen. Deze ambitie kon na een kwartier spelen echter al even de ijskast in toen Emil Forsberg zijn tegenstander op de rand van de zestien uitkapte en de bal hard in het dak van het doel joeg. Een minuut of vijf later was het echter alweer gelijk door toedoen van Kerem Demirbay, die van een meter of twintig uit mocht halen en zijn inzet via de onderkant van de lat voorbij een mistastende Peter Gulacsi zag zeilen.

Leverkusen creëerde in de tweede helft vervolgens de grootste kansen, maar slaagde er niet nog een keer in om het scorebord in beweging te brengen. Een halfuur voor tijd was er een uitgelezen mogelijkheid voor Florian Witz, die zijn inzet echter tegen de paal aan schoot. Nieuwkomer Patrik Schick dacht vervolgens twaalf minuten voor tijd zijn eerste Bundesliga-doelpunt namens Leverkusen te gaan maken. Doordat er buitenspel werd geconstateerd in de aanloop naar deze treffer bleef het echter bij 1-1.

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 1-4

De bezoekers begonnen sterk aan de wedstrijd, maar een verdiende openingsgoal bleef uit en de eerste échte aanval van Mainz was raak. Na een voorzet van Jean-Paul Boëtius, die net als Jeremiah St. Juste in de basis begon, legde Jean-Philippe Mateta de bal met het hoofd klaar voor Robin Quaison, die raak knikte: 1-0. Richting de rust werd de promovendus weer sterker en de gelijkmaker van Silas Wamangituka op slag van rust was dan ook verdiend. Stuttgart trok het duel in de tweede helft naar zich toe. Sasa Kalajdzic werd na een uur spelen de diepte ingestuurd en legde goed af op Daniel Didavi: 1-2. Na de tweede gele kaart voor Moussa Niakhaté in de 77e minuut was het verzet van Mainz gebroken en zorgden invaller Mateo Klimowicz en Kalajdzic ervoor dat Stuttgart een ruimere zege boekte.

Borussia Monchengladbach - 1. FC Union Berlin 1-1

De eerste helft leverde weliswaar geen doelpunten op, maar de ontmoeting was de moeite waard. De bezoekers verdedigden zeer geconcentreerd en waren dankzij Sheraldo Becker, die de lat trof, altijd snel in de omschakeling. Borussia oogde gevaarlijk op de momenten dat het tempo werd verhoogd, maar Alassane Pléa en Jonas Hofmann konden niet scoren. Na 56 minuten nam de thuisploeg alsnog de leiding. Uit een corner van Hofmann kopte Marcus Thuram de bal van vijf meter afstand via Christopher Trimmel tegen de touwen: 1-0. Een heerlijke kopbal van Keven Schlotterbeck elf minuten voor tijd liet de wedstrijd echter in 1-1 eindigen. Die Fohlen wachten zodoende na de 3-0 nederlaag tegen Borussia Dortmund op de eerste speeldag nog op de eerste zege van het seizoen.

Arminia Bielefeld - 1. FC Köln 1-0

De eerste thuiswedstrijd leverde het team van Uwe Neuhas ook de eerste overwinning van het seizoen op. In de eerste helft had de thuisploeg, met Mike van der Hoorn in de basis, het meeste balbezit, maar de grote kans was voor de Keulenaren. Na een vrije trap van Ondrej Duda was Rafael Czichos bij de tweede paal echter niet bij de les. In de tweede helft gingen de ploegen het risico uit de weg, maar na 77 minuten werd het duel toch uit het niets uit balans gebracht. Het was invaller Joan Simun Edmundsson die Timo Horn in de korte hoek verschalkte en Arminia daarmee op vier punten uit twee duels bracht. FC Köln heeft na twee speeldagen nog geen enkel punt verzameld.