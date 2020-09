Feyenoord kan winteraanwinst alweer kwijt in de Serie A

Het dienstverband van Róbert Bozeník bij Feyenoord zou weleens van korte duur kunnen zijn. Voetbal International maakt zaterdagmiddag namelijk melding van Italiaanse interesse voor de spits. Hellas Verona en Cagliari zouden erover nadenken om werk te maken van de komst van de twintigjarige aanvaller.

Feyenoord betaalde MSK Zilina in januari van dit jaar vier miljoen euro voor Bozeník. De jonge spits is er echter nog niet in geslaagd om een basisplaats te veroveren, daar Nicolai Jörgensen doorgaans de voorkeur krijgt in de punt van de aanval. Bozeník kwam vooralsnog tot zeven optredens in de Eredivisie, waarin hij tweemaal wist te scoren.

In de eerste twee Eredivisie-wedstrijden die Feyenoord dit seizoen speelde, bleef de inbreng van Bozeník beperkt tot slechts 21 minuten. Als hij ervoor kiest om op zoek te gaan naar een club waar hij meer aan spelen toekomt, zou de Slowaak dus terecht kunnen in de Serie A.

Technisch directeur Frank Arnesen is volgens de berichtgeving op de hoogte van de belangstelling van Verona en Cagliari, al lijkt er nog geen officiële aanbieding binnen te zijn gekomen in De Kuip. Cagliari haalde met Razvan Marin deze transferperiode al een speler uit de Eredivisie, terwijl de twee clubs ook in de markt zouden zijn voor FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk.