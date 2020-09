KNVB, Eredivisie en KKD zeer verrast door ‘laatste waarschuwing’

De Nederlandse voetbalbranche is zeer verrast door de uitlatingen van Minister voor Medische Zorg en Sport Tamara van Ark. Naar aanleiding van het overtreden van de coronamaatregelen door supporters van Feyenoord en Willem II in de afgelopen week deelde Van Ark zaterdagochtend een ‘laatste waarschuwing’ uit voor aankomend weekend. Bij nieuwe ongeregeldheden worden fans mogelijk weer helemaal geweerd uit de stadions. De KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie spreken zaterdagmiddag hun verbazing uit over de gang van zaken.

In een gezamenlijk statement stellen deze partijen zaterdagmiddag na een eerste evaluatieronde te kunnen concluderen dat het over het algemeen ‘echt heel goed gaat’ in de stadions. "Er gaat heel veel goed. Veruit de meeste supporters gedragen zich voorbeeldig. Denk dat het voetbal juist een voorbeeld is voor een heleboel andere sectoren. Ze heeft haar verantwoordelijkheid gepakt. Er is hier sprake van een zeer gedegen, professionele en door alle denkbare partijen gesteunde aanpak. Benoem dit ook als politiek, en niet uitsluitend een incident. Dat is te makkelijk, en doet geen recht aan al die supporters voor wie het ook wennen is, maar die zonder morren de regels volgen om hun club te steunen. Door dik en dun. Niemand is nu geholpen bij symboolpolitiek. En de supporters weten heus wel dat ze onder een vergrootglas liggen. Ik reken op hun gezond verstand. En niet alleen op dat van hen”, stelt Jan de Jong, de directeur van Eredivisie CV.

De betrokken partijen geven aan dat clubs enorm veel hebben geïnvesteerd in de veiligheid van hun bezoekers en Eric Gudde, de directeur betaald voetbal van de KNVB, ziet veel inzet om het voetbal zo coronaproof mogelijk te maken: “Voetbalstadions zijn nu een van de veiligste plekken in de samenleving. De goede resultaten in de evaluatie vanuit politie en gemeentes onderschrijven dit beeld. Deze inzet van clubs moet je niet bestraffen, maar juist belonen”, laat hij optekenen. “Het zou dan ook onbegrijpelijk zijn als op basis van deze twee incidenten op ruim honderd wedstrijden een totale sector de nek om wordt gedraaid. We zijn niet blind voor wat er nu in de samenleving gebeurt. Het staat buiten kijf dat iedereen zich aan de gedragsregels moet houden. Daar zetten alle voetbalclubs zich ieder weekend voor in. Het kabinet vindt in het betaald voetbal juist een partner in de strijd tegen corona, geen vijand.”

Marc Boele, de directeur van de Keuken Kampioen Divisie, stelt dan ook dat het geschetste beeld dat het niet goed gaat in de voetbalstadions onterecht is: “Besmettingen of grote incidenten in het stadion zijn nog niet aan de orde geweest. Clubs investeren juist veel in de goede organisatie en veiligheid van supporters. Het is een grillig seizoen. Het virus is nog steeds onder ons, daar zijn we ons van bewust. Daarom nemen we zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen. Twee incidenten kunnen niet de toon bepalen voor honderd wedstrijden en de gehele branche. Een stadion is een zeer veilige en gecontroleerde omgeving. Je kan beter in een stadion zitten, dan naar een supermarkt gaan. We moeten de goede koers vasthouden en vertrouwen op elkaars expertise en verantwoordelijkheden.”