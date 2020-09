Man United gaat na teruggedraaid eindsignaal alsnog met zege aan de haal

Manchester United is er zaterdagmiddag op het nippertje in geslaagd om zijn eerste overwinning van het Premier League-seizoen te boeken. Een week na de nederlaag tegen Crystal Palace waren the Red Devils 2-3 te sterk voor Brighton & Hove Albion en de wedstrijd kende een zeer dramatische ontknoping. Donny van de Beek maakte in de slotminuut van de officiële speeltijd zijn entree als invaller en maakte maar liefst twee doelpunten mee, waarvan er een viel nadat arbiter Chris Kavanagh eigenlijk al had afgefloten. Brighton leek dankzij een goal van Solomon March in minuut 95 toch nog een punt aan het treffen over te houden, maar na een handsbal volgde in minuut 100 nog een rake strafschop van Bruno Fernandes. Hiermee mocht Manchester United zich bijzonder gelukkig prijzen, aangezien Brighton in het merendeel van de wedstrijd de bovenliggende partij was en maar liefst vijf keer de paal of lat raakte.

Manager Ole Gunnar Solskjaer gaf in zijn basiself de voorkeur aan een middenveld met Nemanja Matic, Paul Pogba en Bruno Fernandes, terwijl ook Timothy Fosu-Mensah zijn basisplaats kwijtraakte ten opzichte van de wedstrijd tegen Crystal Palace van vorige week. Doordat aan de kant van Brighton Davy Pröpper ontbrak in de selectie en Joël Veltman op de bank begon, verschenen er geen Nederlanders aan de aftrap in het Amex Stadium. Laatstgenoemde zag vanuit de dug-out hoe zijn ploeg in de eerste helft het betere van het spel had en zichzelf ongelukkig mocht noemen dat het met een gelijke stand de rust in ging.

Via Leandro Trossard en Adam Webster troffen the Seagulls in de eerste helft namelijk maar liefst driemaal de paal of lat en Manchester United wist daar in de eerste helft weinig tegenover te stellen. Een spaarzame aanval leverde na iets meer dan een halfuur spelen weliswaar een doelpunt op van Mason Greenwood, maar deze treffer ging niet door vanwege buitenspeld. Een daaropvolgende aanval van Brighton mondde vervolgens uit in een strafschop voor de thuisploeg nadat Fernandes Tariq Lamptey onderuit liep en Neal Maupay David de Gea met een Panenka kansloos liet. Ondanks het overwicht van Brighton hield deze voorsprong slechts drie minuten stand. Een vrije trap van Fernandes werd door Matic bij de tweede paal laag voor de goal gebracht, waarna Lewis Dunk onder druk van Harry Maguire zijn eigen doelman passeerde.

Vlak na rust leek het opnieuw mis te gaan voor de bezoekers toen Paul Pogba na een vermeende overtreding op Aaron Connolly eveneens een penalty tegen kreeg. Raadpleging van de VAR wees echter uit dat de Fransman geen overtreding had begaan, waarna Kavanagh terugkwam op zijn eerdere beslissing. De videoscheidsrechter speelde vlak daarop aan de overkant ook een beslissende rol toen Rashford zijn ploeg op voorsprong dacht te zetten, maar net in buitenspelpositie bleek te verkeren. De aanvaller had twee minuten later meer geluk toen hij werd gelanceerd door Fernandes, opstoomde over de linkerflank, Ben White van zich afschudde en uiteindelijk via Dunk raakschoot. Brighton keek zodoende voor het eerst deze middag tegen een achterstand aan en de thuisploeg vond in de zoektocht naar een gelijkmaker in het laatste halfuur nog tweemaal het aluminium op zijn weg.

Een schuiver van Solomon March in de verre hoek was wel te machtig voor De Gea, maar caramboleerde via de paal voor het doel langs. Een klein kwartier voor tijd volgde ook nog een poeier van Trossard, die via de lat weer hard terug het veld in kaatste. Fred had op dat moment al zijn entree gemaakt voor Pogba en in de slotfase bracht Solskjaer ook Eric Bailly in voor Greenwood. Voor Van de Beek leek er geen plek meer, maar de middenvelder viel in de 90e minuut toch nog in voor Anthony Martial. Met de Oranje-international in de gelederen gaf Manchester United de overwinning ogenschijnlijk nog uit handen toen March in de 95e minuut bij de tweede paal de bal binnen werkte. In de tegenstoot ging een kopbal van Maguire echter op de arm van Maupay en Kavanagh, die eigenlijk al had afgefloten, kon niet anders dan een strafshop geven. Fernandes schoot zijn ploeg vervolgens beheerst naar de 2-3.