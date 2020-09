Donny van de Beek moet basisdebuut in Premier League opnieuw uitstellen

Donny van de Beek start zaterdagmiddag in eerste instantie op de bank als Manchester United het opneemt tegen Brighton & Hove Albion. Bijna een week na zijn officiële debuut tegen Crystal Palace kiest manager Ole Gunnar Solskjaer er in het Amex Stadium wederom voor om de Oranje-international buiten zijn basiself te houden. Het middenveld van the Red Devils zal gevormd worden door Nemanja Matic, Paul Pogba en Bruno Fernandes. Het besluit van Solskjaer komt enigszins als een verrassing, aangezien door de Engelse pers werd aangenomen dat Van de Beek zou gaan starten tegen the Seagulls.

Van de Beek maakte afgelopen zondag dik twintig minuten voor tijd zijn entree tegen Crystal Palace en wist niet lang daarna ook te scoren. Dit was echter niet genoeg om een nederlaag af te wenden, daar Manchester United zijn seizoensopener met 1-3 verloor. Dinsdag volgde in de EFL Cup tegen Luton Town de allereerste basisplaats voor de van Ajax overgenomen middenvelder. Dat duel werd met 0-3 gewonnen.

Solskjaer voert drie wijzigingen door ten opzichte van het treffen met the Eagles van zes dagen geleden. Aaron Wan-Bissaka begint als rechtsback en zijn entree gaat ten koste van Timothy Fosu-Mensah. Op het middenveld neemt Matic de plek van Scott McTominay in en voorin is er weer een basisplaats voor Mason Greenwood. Daniel James moet plaatsmaken voor de jonge Engelsman.

Manager Graham Potter laat bij Brighton zijn Nederlanders eveneens buiten de basiself. Davy Pröpper komt terug van een blessure en ontbreekt in de wedstrijdselectie. De eerder deze transferperiode van Ajax overgenomen Joël Veltman begint op de bank. Ook voormalig Eredivisie-topscorer Alireza Jahanbakhsh heeft geen basisplaats gekregen.

De aftrap van het duel tussen Brighton en Manchester United vindt plaats om 13.30 uur. De thuisploeg heeft al twee Premier League-duels in de benen en bezet na een nederlaag tegen Chelsea en een overwinning op Newcastle United de achtste plek. Manchester United speelde enkel tegen Crystal Palace en is momenteel de nummer vijftien van Engeland.

Opstelling Brighton & Hove Albion: Ryan; White, Dunk, Webster; Lamptey, Lallana, Alzate, March; Trossard, Connolly, Maupay.

Opstelling Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; Matic, Pogba, Fernandes; Greenwood, Martial, Rashford.