‘Ik speelde vorig seizoen voor Dordt en nu scoorde ik tegen Liverpool’

Lewis Montsma weet als geen ander hoe snel het kan gaan in de voetballerij. De 22-jarige verdediger verruilde FC Dordrecht deze zomer voor het Engelse Lincoln City, met wie hij afgelopen donderdag in de EFL Cup aantrad tegen het grote Liverpool. De League One-club ging uiteindelijk met 2-7 ten onder, maar de Nederlander zag met een rake kopbal wel een droom in vervulling gaan. Hij heeft gescoord tegen zijn lievelingsclub en is sowieso bezig aan een sterke start bij the Imps.

Door Thijs Verhaar

“Nou, toen het bij rust al 4-0 was, vond ik het toch niet meer zo leuk als ik vooraf had verwacht hoor”, lacht Montsma. Als fervent Liverpool-supporter keek hij enorm uit naar de confrontatie met de landskampioen, maar op het veld bleek het kwaliteitsverschil zelfs met de B-garnituur enorm. “Dat hadden we natuurlijk ook wel zien aankomen, maar als verdediger wil je gewoon niet zo vaak gepasseerd worden. Ik ben dan ook niet echt tevreden, al vergoedt mijn goal veel”, antwoordt hij op de vraag of zijn optreden een felicitatie waard is of niet. Montsma kopte de 2-6 binnen uit een corner en moest in de slotminuut toezien hoe de Belgische Divock Origi de laatste goal aantekende namens de bezoekers.

“Zonde dat mijn directe tegenstander een doelpunt meepikt, maar het is wel een heel aardige gast op het veld. Bij een duel landde hij per ongeluk op mijn enkel en hij vroeg meteen in het Engels of alles okee met me was”, verhaalt de verdediger. “Ik gaf in het Nederlands antwoord en toen ik even later weer aan mijn enkel voelde, vroeg ie weer ‘are you okay, bro?’. Ik lachte en riep dat ie echt niet de hele wedstrijd Engels tegen me hoefde te praten. Toen had hij wel door dat we dezelfde taal spreken en na afloop heeft hij me zijn shirtje gegeven. Dat zijn de leuke dingen, toch? Virgil van Dijk kwam ik ook wel een paar keer tegen op het veld, maar hem heb ik niet echt gesproken. Hij is zó gefocust tijdens een wedstrijd, heel mooi om te zien.”

Met de dikke nederlaag komt er een einde aan het opmerkelijke bekeravontuur van Montsma, die met zijn ploeg tot de derde ronde reikte. Bij de eerste horde won Lincoln City met 1-2 van Crewe Alexandra uit de League One en daarna met 0-5 van het op één niveau lager acterende Bradford. Opvallend genoeg wist de Nederlandse centrumverdediger in alle drie duels te scoren. “Een volley met links, een volley met rechts en nu dan een kopbal”, somt hij op. “Voor mij is dit dus zeker een heel mooi toernooi geweest, maar ik had graag nog wat rondjes verder gekomen. Desondanks ben ik behoorlijk tevreden met mijn start, want ik heb nog geen minuut gemist in de competitie of beker. In het begin heb ik de voorkeur gekregen omdat ik al wel fit was en veel directe concurrenten nog niet. Dat was een mazzeltje, maar ik heb het zelf afgedwongen dat ik bleef staan en ik denk ook niet dat de trainer me er snel uit gaat halen.”

De ploeg heeft zich ten doel gesteld om zich snel veilig te spelen in de League One en hoopt stiekem op een uitschieter naar boven. “We willen elke vijf wedstrijden minimaal zeven punten bemachtigen. Dan zitten we altijd safe”, legt hij uit. “Voorlopig hebben we onze eerste twee competitiewedstrijden gewonnen, dus wie weet wat er nog meer in het vat zit. Als we een paar extra puntjes stelen, kunnen we zomaar in de play-offs terecht komen”, rekent Montsma voor. “Zondag krijgen we het wel zwaar tegen Charlton Athletic. Zij zijn vorig jaar gedegradeerd uit de Championship en spelen nu voor de titel. Toch denk ik dat we een goed strijdplan hebben en dan zien we wel hoe lastig we het hen kunnen maken.” Hij moet even lachen als hij zichzelf hoort praten. “Vorig seizoen speelde ik nog bij FC Dordrecht en nu voetbal ik elke week in de League One en heb ik gescoord tegen Liverpool. Wauw.”

Montsma speelde in het verleden ook in de jeugd bij AFC, sc Heerenveen en SC Cambuur. Tussen 2018 en 2020 speelde hij in de Keuken Kampioen Divisie.

“Dordrecht is wel heel belangrijk voor mij geweest, om wedstrijden te spelen. Het heeft veel betekend, in mijn ervaring en ontwikkeling”, benadrukt de verdediger. In 23 wedstrijden liet hij afgelopen jaargang een goede indruk achter op de Krommedijk en dat leverde hem veel belangstelling op. Hij kon onder meer naar ploegen uit het rechterrijtje van de Eredivisie, maar opteerde toch voor Lincoln, dat direct concreet werd. De club bood hem een driejarig contract aan en een uitgelezen kans om zich in de kijker te spelen bij clubs uit de Championship of misschien zelfs wel de Premier League. “Ik heb absoluut de juiste keuze gemaakt”, verklaart hij na twee maanden in Engelse dienst. “We hebben een heel leuk, talentvol team en goede faciliteiten. Ik merk dat ik op door het hogere niveau elk duel niet normaal veel leer en steeds beter word.”

Ook geniet Montsma volop van de beleving in het nummer 1 voetballand. “Helaas mogen er nu geen supporters aanwezig zijn, maar alsnog voel je hun steun overal. Online krijg ik talloze berichten en ook op straat krijg je altijd wel iets leuks toegeroepen.” De mooiste boodschappen ontving hij echter donderdagavond uit totaal onverwachte hoek. “Van diverse Liverpool-supporters kreeg ik via Instagram te horen dat ik een goede wedstrijd had gespeeld en dat ze me veel succes wensten met mijn carrière. Dat vind ik zo mooi hier. Ik probeer zo veel mogelijk berichtjes te beantwoorden, maar het is te veel om overal op te reageren. Wel lees ik alles en daar haal ik weer extra kracht uit om beter te worden en steeds verder door te groeien. De Premier League blijft de droom.”