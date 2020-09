David Beckham wil Steven Berghuis koppelen aan Gonzalo Higuaín

Inter Miami is in de markt voor Steven Berghuis, zo meldt Voetbal International zaterdagochtend. De ambitieuze club van eigenaar David Beckham is volgens het weekblad een van de gegadigden voor de aanvoerder van Feyenoord. Als het inderdaad van een vertrek van Berghuis richting de Major League Soccer komt, zal deze transfer plaatsvinden op 1 januari 2021.

Inter Miami maakt dit seizoen zijn entree in de hoogste Amerikaanse voetbalcompetitie en Beckham hoopt met zijn nieuwe ploeg een aanval te kunnen doen op de top van de MLS. Om dit voor elkaar te krijgen werden in de afgelopen weken met Blaise Matuidi en Gonzalo Higuaín al twee grote namen overgenomen van Juventus. Als Berghuis inderdaad in Miami gaat voetballen, zal hij samen met laatstgenoemde in de aanval gaan spelen.

Berghuis was eerder op de zaterdag al onderwerp van gesprek, daar het Algemeen Dagblad wist te melden dat het spel rond de 28-jarige aanvaller momenteel in volle gang is. Feyenoord is volgens de berichtgeving van de ochtendkrant contractueel verplicht om met iedere club om de tafel te gaan zitten die meer dan acht miljoen euro voor Berghuis biedt.

Voetbal International maakt geen melding van een eventueel concreet bod vanuit Miami, maar stelt wel dat Feyenoord ‘niet de hoofdprijs zal vragen’ voor zijn captain. De prestaties in het eerste seizoen van Inter Miami zijn overigens nog niet om over naar huis te schrijven. De club uit Florida staat op de een-na-laatste plaats in de Eastern Conference en alleen een beter doelsaldo scheidt Inter Miami van hekkensluiter D.C. United.