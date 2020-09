Mundo Deportivo: Barcelona ligt in poleposition voor Memphis Depay

Het is nog steeds zeer goed mogelijk dat Memphis Depay Olympique Lyon in de laatste weken van de transferwindow inruilt voor Barcelona. Mundo Deportivo meldt zaterdag op de voorpagina dat de club van trainer Ronald Koeman in poleposition ligt om de Oranje-international naar Spanje te halen. Depay wordt door de Spaanse krant aangemerkt als de nieuwe nummer 9 van de Catalaanse grootmacht. Het is niet duidelijk of er al wordt gewerkt aan een officieel bod op Depay vanuit Barcelona.

Het recente vertrek van grootverdieners Luis Suárez, Ivan Rakitic en Arturo Vidal bij Barcelona zorgt ervoor dat men weer over budget beschikt om zaken te doen op de transfermarkt, zo benadrukt bovengenoemde krant. De Barcelona-leiding is al enige tijd bezig om de salarishouding op orde te brengen, zeker nu de inkomsten vanwege de coronacrisis sterk zijn teruggelopen. Mede hierdoor is het tot dusver niet mogelijk geweest om Depay aan de selectie van Koeman toe te voegen.

Memphis Depay ontvangt ‘een niet te weigeren contractvoorstel’

Barcelona wil nog een verdediger en een aanvaller aantrekken en volgens Mundo Deportivo is Depay wat betreft de laatste optie de absolute topkandidaat. De Telegraaf meldde onlangs dat de aanvaller in Franse dienst reeds tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Barcelona. De transfersom zou op 25 miljoen euro liggen, al is een definitieve deal tussen beide clubs nog niet gesloten. Koeman is een groot liefhebber van Depay, al is de Barça-coach afhankelijk van de slagvaardigheid van zijn bestuur.

Ramón Planes, technisch directeur van Barcelona, zei onlangs dat het aantrekken van een aanvaller sowieso zeer wenselijk is, ongeacht de situatie rondom de inmiddels naar Atlético Madrid vertrokken Suárez. Koeman liet duidelijk weten dat er eerst spelers dienen te worden verkocht, voordat er kan worden gedacht aan het binnenhalen van versterkingen. Inmiddels zijn dus al verschillende spelers vertrokken en volgens berichtgeving in de Spaanse media staat Barcelona niet onwelwillend tegenover het vertrek van Júnior Firpo, Rafinha, Jean-Clair Todibo en Samuel Umtiti.

Het is afwachten of Olympique Lyon wil meewerken aan een tussentijds vertrek van Depay, die in Frankrijk nog een klein jaar vastligt. Voorzitter Jean-Michel Aulas repte vrijdag tegenover Le Progrès over een 'niet te weigeren contractvoorstel'. “Het is een prachtig voorstel”, aldus de Lyon-preses, die hoopt dat Depay instemt met de aanbieding. “Niet is onmogelijk. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan om hem te behouden. Als hij niet bij ons blijft dan zullen we daar op inspelen.”