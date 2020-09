Eiting maakt tongen los in Engeland in eerste duel na vertrek bij Ajax

Carel Eiting heeft een geslaagd debuut achter de rug bij Huddersfield Town. De van Ajax gehuurde middenvelder viel vrijdagavond in de thuiswedstrijd tegen Nottingham Forest (1-0) vlak voor rust in en zijn invalbeurt viel behoorlijk in de smaak. Eiting wordt door de supporters van the Terriers in één adem genoemd met grote namen uit het verleden en het heden van de club.

Vooral het inzicht en het vermogen om een goede pass af te leveren is voor de Huddersfield-aanhang reden om Eiting te overladen met complimenten. "Die twee passes die hij kort na rust afleverde laten zien dat we hier met een zeer talentvolle speler te maken hebben. Mocht hij hier weer vertrekken, dan zal Eiting zeker worden vergeleken met spelers als Aaron Mooy, Ben Chilwell en Emile Smith-Rowe", zo schrijft een opgetogen fan op Twitter. Een andere supporter van Huddersfield hoopt dat Eiting de ideale verbindingsman wordt tussen middenveld en aanval.

At the start of second half when Eiting played those 2 forward passes with such ease & confidence you can’t help but feel we have a real talent. He’ll be in the Mooy, Chilwell & ESR category by the time he leaves. Baller ?? #htafc — Chris Smith (@chefsmith28) September 25, 2020

Weer een andere aanhanger van de Championship-club is van mening dat Eiting 'een klasse apart is'. Op Twitter wordt tevens de verwachting uitgesproken dat de door Ajax opgeleide middenvelder binnen afzienbare tijd de meest populaire speler is in de selectie van manager Carlos Corberán. De Spaanse coach is eveneens lovend over de invalbeurt van Eiting. "Carel heeft duidelijk zijn veelzijdigheid getoond. Hij kan als een '8' spelen, al was hij vanavond meer een '6'. Carel voelt totaal geen druk als hij de bal heeft."

Eiting werd recentelijk ook in verband gebracht met verschillende subtopclubs uit de Eredivisie, terwijl ook PAOK Saloniki hem wilde overnemen van Ajax. Op het laatste moment koos de 22-jarige middenvelder voor een verhuurperiode bij Huddersfield Town. Zijn volgende optreden voor de middenmoter in de Championship volgt waarschijnlijk op 3 oktober, in de uitwedstrijd tegen Rotherham United. De verbintenis van Eiting bij Ajax loopt volgend jaar zomer af.