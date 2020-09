Minister geeft laatste waarschuwing; Feyenoord-ADO onder hoogspanning

Het toelaten van supporters bij duels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie lijkt onder hoogspanning te staan. Afgelopen week werden de strikte coronaregels overtreden door fans van Feyenoord en Willem II, tot grote onvrede van minister-president Mark Rutte. Korte tijd later geeft ook Tamara van Ark, Minister van Sport, een laatste waarschuwing af richting de voetballiefhebbers in Nederland. Het kabinet volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en de kans is groot dat de maatregelen voor de Randstad dinsdag nog verder verscherpt worden.

"We moeten met z’n allen verantwoordelijkheid nemen om het virus de kop in te drukken", benadrukt Van Ark in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. "Dit soort onverantwoorde taferelen hoort daar zeker niet bij. Als je je cluppie graag live wil blijven zien, hou je dan aan de regels." De minister adviseert tevens om wedstrijden gewoon op de televisie te bekijken. Worden de afspraken rondom het coronavirus wederom geschonden, dan volgen hoogstwaarschijnlijk strenge maatregelen. "Dat er bijvoorbeeld gespeeld wordt zonder publiek."

Van Ark is op de hoogte van de onrust die vorige week ontstond tijdens het thuisduel van Feyenoord met FC Twente (1-1). Bezoekers in De Kuip hielden duidelijk geen rekening met de anderhalvemetermaatregel, wat met name op social media voor ophef zorgde. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb stuurde al snel een dreigbrief naar de Feyenoord-leiding met de eis dat de regels voortaan worden nageleefd. Er staat zondag tijdens de thuiswedstrijd van Feyenoord met ADO Den Haag dan ook veel op het spel voor Het Legioen, zo oordeelt Van Ark. "Dat lijkt me een fantastische gelegenheid om te laten zien dat het wél kan."

Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, dreigde vrijdag met het verbieden van het spelen van betaald voetbal in zijn stad. De bestuurder zag lijdzaam toe hoe supporters van Willem II die het Europa League-duel met Rangers FC op een groot scherm volgden de coronaregels aan hun laars lapten. "Deze groep laat zich misschien niet leiden en dan houdt het op om erover te kunnen praten wat er wel kan. Dan is het alleen nog verbieden en erop ingrijpen als zij tóch hun gang willen gaan", zo zei Weterings bij NPO Radio 1. "Ik moet het beoordelen als de concrete situatie zich voordoet."

"Wel of geen publiek in de buurt? Dat zijn terechte vragen, die komen aan de orde en daar bereid ik me op voor met de driehoek in de voorbereiding op wedstrijden. Spelen zonder publiek is een reële overweging waarmee ik rekening houd. Maar ik zeg daarbij dat dit voor een deel van het probleem waarmee we donderdagavond te maken hadden geen oplossing is, want deze mensen willen hoe dan ook hun eigen gang gaan. Dat kan niet", zo waarschuwde Weterings.