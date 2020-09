Barcelona had na 97 x 45 minuten twee redenen voor een transfer

Barcelona en Wolverhampton Wanderers rondden eerder deze week de transfer van Nélson Semedo af. Spaanse media schrijven zaterdag dat Barcelona een goede tweede reden had om de rechterverdediger in deze transferperiode aan de Premier League-club te verkopen: een onvermijdbare betaling van vijf miljoen euro aan Benfica. Dat was een van de bonussen die in de eerdere deal met de Portugese club over de back was opgenomen.

Barcelona betaalde drie jaar geleden liefst 30,7 miljoen euro voor Semedo aan Benfica. Dat bedrag kon gedurende de contractduur én een eventuele eerste contractverlenging echter nog flink oplopen. Voor elke vijftig wedstrijden in de hoofdmacht moest Barcelona nog eens vijf miljoen euro extra betalen. Belangrijk detail: alleen wedstrijden van minimaal 45 minuten telden mee.

Semedo speelde in totaal 124 duels in alle competities voor Barcelona, maar deed alleen in 97 duels minimaal een helft mee. De interesse uit Engeland in Semedo kwam sowieso gelegen vanwege de financiële positie van Barcelona, maar de club kon zich op simpele wijze ook nog eens miljoenen besparen. De transfer van Sémedo naar Engeland betekent dat Barcelona alleen een solidariteitsvergoeding van zes ton aan Benfica moet betalen: een eenvoudige besparing van 4,4 miljoen euro.

Barcelona ontvangt nu dertig miljoen euro voor Semedo; een bedrag dat in de toekomst nog eens met tien miljoen euro kan oplopen. De eerste twee miljoen euro zullen in principe geen probleem zijn: de Engelsen betalen dit bedrag als de Portugees international 10 wedstrijden van minimaal 45 minuten in de hoofdmacht van Nuno Espirito Santo speelt. De overige acht miljoen euro zullen worden overgemaakt als the Wolves zich van deelname aan de Europa League verzekeren.

Barcelona kan in verband met afspraken met de Spaanse regering, als resultaat van de financiële steun tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis, slechts een kwart van de transferinkomsten weer uitgeven. Dat geldt op dit moment voor 34 van de 42 profclubs in Spanje. Bij deze clubs is door LaLiga geconstateerd dat de brutokosten van de A-selectie hoger zijn dan is toegestaan. In dit geval mag Barcelona dus slechts 7,5 miljoen euro van de transfersom van 30 miljoen euro aan een eventuele nieuwe speler uitgeven.