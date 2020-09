‘Vriend van Haaland' lijkt Heerenveen over te slaan voor toptransfer

Jens Petter Hauge staat al enige tijd op het lijstje van sc Heerenveen, maar er zijn meer kapers op de kust. De Italiaanse transferexperts Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio melden namelijk dat de Noorse vleugelaanvaller nu ook wordt gevolgd door AC Milan. Hauge maakt afgelopen donderdag veel indruk tegen de Italianen in de derde kwalificatieronde van de Europa League, ondanks het feit dat zijn werkgever FK Bodö/Glimt werd uitgeschakeld: 3-2.

Volgens Romano is er reeds contact geweest tussen AC Milan en Hauge, die pas twintig jaar oud is. Di Marzio op zijn beurt meldt dat de buitenspeler uit Noorwegen al langere tijd wordt gevolgd door scouts van i Rossoneri. Hauge tekende tegen de Milanezen voor een doelpunt en een assist. In de Italiaanse pers wordt met name zijn veelzijdigheid geroemd. Hij opereert meestal vanaf de linkerflank, maar de Noor heeft ook een goed rechterbeen. Hauge zou een prima aangever kunnen zijn voor Ibrahimovic, zo voorspelt Di Marzio.

Men verwacht in Italië dat AC Milan binnen 48 uur een eerste bod neerlegt bij FK Bodö/Glimt voor Hauge. Een tegenvaller voor sc Heerenveen, dat de prestaties van het Noorse talent al langere tijd in de gaten houdt. De verwachting is dat de vraagprijs van Hauge sinds zijn optreden in Milaan behoorlijk gestegen is. Daarnaast zijn er steeds meer clubs die zich in de strijd willen mengen voor de handtekening van de jeugdinternational van Noorwegen.

De uitblinkersrol van Hauge tegen AC Milan was ook landgenoot Erling Braut Haaland opgevallen. "Hebben jullie het doelpunt van Jens Petter Hauge gezien?", vroeg de aanvaller van Borussia Dortmund aan zijn volgers op Instagram. 433 vraagt of het account van de Noorse aanvaller moet worden gevolgd, waarop Haaland een duidelijk antwoord geeft: "Na dat optreden, zeker weten!"