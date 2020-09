Mundo Deportivo: PSV klopte bij Barcelona aan voor Riqui Puig

In navolging van Ajax wordt nu ook PSV met Riqui Puig in verband gebracht. Mundo Deportivo schrijft zaterdag dat PSV, net als FC Porto, oriënterende belangstelling voor de middenvelder heeft getoond. De Eindhovense club informeerde naar verluidt naar de situatie en de voorwaarden voor een eventuele overname op huurbasis. De kans is groot dat er nog meer clubs bij technisch directeur Ramón Planes op de deur zullen kloppen.

Puig hoe dan ook is bereid om bij Barcelona de strijd aan te gaan met Ronald Koeman. Het 21-jarige toptalent kreeg deze maand te horen dat hij niet voorkomt in de plannen van de Nederlander en mag vertrekken, maar Puig is vastberaden om het ongelijk van Koeman te bewijzen. Vader en zaakwaarnemer Carlos Puig liet afgelopen week formeel aan de club weten dat zijn zoon absoluut niet weg wil.

“Ik heb Riqui verteld dat het dit seizoen moeilijk wordt voor hem om veel aan spelen toe te komen. Ik heb hem echter ook verteld dat hij nog altijd toekomst heeft bij Barcelona. Ik raad hem een tijdelijk vertrek aan: op zijn leeftijd moet hij aan spelen toekomst”, gaf Koeman als toelichting. Puig is afkomstig uit de jeugdopleiding van Barcelona en speelde vorig seizoen elf wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor twee assists.

Quique Setién schonk de jongeling veel vertrouwen in zijn 4-3-3-systeem, maar het 4-2-3-1-systeem waarvoor Koeman lijkt te opteren dreigt negatief uit te pakken voor Puig. Toch is hij niet van plan om zich weg te laten jagen. Eerder deze week schreef Mundo Deportivo dat Barcelona probeerde om Puig tijdelijk bij Ajax te stallen. De Catalanen willen dat Puig voor een club gaat spelen die bij zijn eigenschappen past en in dat kader worden de Amsterdammers naar verluidt als de ideale optie gezien.

Het is niet de eerste keer dat Puig in verband gebracht wordt met een overstap naar Ajax. Volgens De Telegraaf wilde Barcelona in een eerder stadium André Onana losweken en Neto, Puig én Alex Collado of Carles Aleña in een eventuele deal betrekken. Een dergelijke deal kwam echter nooit van de grond.

Het is onduidelijk of PSV de interesse in Puig zal concretiseren nu de komst van Ibrahim Sangaré zich in een afrondende fase lijkt te bevinden. De 22-jarige middenvelder moet voor negen miljoen euro worden overgenomen van het Franse Toulouse en arriveert mogelijk al heel snel in Eindhoven. Een medische keuring zou zaterdag al plaatsvinden.