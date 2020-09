Nederland moet opstap richting top vormen voor ‘the next Arsenal wonderkid’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Zak Swanson, voor wie MVV Maastricht moet gelden als opstapje richting de hoofdmacht van Arsenal.

Door Chris Meijer

Zak, voluit Zachary, Swanson hoeft niet lang na te denken als gevraagd wordt wat voor hem de grootste cultuurshock is geweest in zijn eerste weken in Nederland. “Fietsen. Overal op de straat moet je oppassen voor fietsen. Ik kan ook wel fietsen. Maar alles gaat hier met een fiets. Álles. In Engeland gaat iedereen gewoon met de auto”, zo luidt direct lachend zijn antwoord. Een aantal weken geleden betrok de twintigjarige Engelsman een appartement in de binnenstad van Maastricht, op steenworp afstand van De Geusselt. “Een lovely city, ook al mis ik Londen. Het lukt me al aardig om zelf te koken en schoon te maken. De standaard ligt alleen niet zo heel hoog.”

Swanson speelde voorlopig twee competitieduels namens MVV.

Het was voor Swanson in verschillende opzichten een flinke stap. Niet alleen liet hij Londen voor het eerst achter zich, maar bovendien kwam er na maar liefst veertien jaar tijdelijk een einde aan zijn periode bij Arsenal. De in het Amerikaanse Florida geboren Swanson kwam in 2006 al op zesjarige leeftijd terecht in de academie van the Gunners en stroomde vorig seizoen door naar de Onder-23, waar hij kort samenwerkte met manager Freddie Ljungberg (‘een echte legende bij de club, you know’) en in 2019 zijn eerste profcontract verdiende. Als vaste waarde in het hoogste jeugdelftal van Arsenal trainde hij al verschillende keren mee met de hoofdmacht. “Dat blijft iedere keer speciaal. Ik ben een groot Arsenal-fan, dus het is iedere keer een eer als ik met het eerste mag trainen. De eerste keer is het moeilijk, maar na een aantal trainingen voelt het natuurlijk. Ze zorgen ervoor dat je je heel welkom voelt. David Luiz was in het bijzonder heel behulpzaam, hij heeft me het meest geholpen.”

“Als ik een speler moet noemen die het moeilijkst te verdedigen was, is dat wel Pierre-Emerick Aubameyang. Hij is een speler van wereldklasse, dat zie je in de Premier League. Ongelofelijk”, verzucht Swanson geïmponeerd. De rechtsback, die tevens in het centrum van de defensie, op de linkerflank en op het middenveld uit de voeten kan, maakte reeds zijn officieuze debuut in het eerste elftal van Arsenal en zat in juni nog bij de selectie tijdens het met 2-3 verloren oefenduel met Brentford. Het was voor de website Football.London zelfs aanleiding om een artikel te publiceren met de kop: Who is Zak Swanson? The next Arsenal wonderkid who could feature in Mikel Arteta's plans. Twee maanden na het bewuste oefenduel in het Emirates Stadium maakten Arsenal en MVV echter wereldkundig dat Swanson dit seizoen op huurbasis in de Keuken Kampioen Divisie zou gaan spelen.

“MVV heeft me zien spelen in Londen en ze hebben een goede verstandhouding met Arsenal, er hebben eerder jongens hier op huurbasis gespeeld”, wijst hij op Kelechi Nwakali en Stefan O'Connor. Swanson sprak tevens met Charlie Gilmour, die in de jeugd van Arsenal speelde en vorig seizoen door Norwich City verhuurd werd aan Telstar. “Het leek Arsenal goed om ergens minuten te maken en ervaring op te doen in een eerste elftal in een goede competitie. Daar kon ik me wel vinden. Ik had altijd in mijn hoofd dat ik op huurbasis zou gaan vertrekken, om nieuwe ervaringen op te doen en ergens minuten in een eerste elftal te maken. De jongens die eerder op huurbasis in Nederland speelden vertelden me dat het niveau hoog lag en dat de stap goed voor me zou zijn. Dat pakt voorlopig zo uit.”

Swanson speelt sinds 2006 bij Arsenal.

“Ajax, PSV, Feyenoord en AZ kende ik wel, dat zijn grote clubs in de wereld. De Eredivisie is ook een grote competitie. In de Keuken Kampioen Divisie zitten ook grote clubs, zoals Cambuur en De Graafschap. Dat heeft me wel verrast, de competitie is erg sterk”, gaat Swanson verder. Toch lijkt het op het eerste oog een enorm grote stap, van het Emirates Stadium en trainingscomplex Colney van Arsenal naar het kunstgras van de knusse Geusselt van MVV. “Arsenal en MVV zijn totaal verschillend, dat is duidelijk”, beaamt hij direct. “Neem de faciliteiten, ook al is het stadion prima. Maar MVV is ook best een grote club, met veel fans en ik heb me vanaf het eerste moment enorm welkom gevoeld. Iedereen is heel behulpzaam.”

“Het kunstgras is wel een dingetje. Het is wat het is, je moet ermee dealen en er is ook wel prima op te voetballen”, zo klinkt een kanttekening bij de eerste indrukken van het Nederlandse voetbal. “Natuurlijk zijn de culturen en de mensen verschillend, maar het is ook weer niet totaal anders. Nederlanders zijn direct, alleen is dat ook goed voor me. Door die directe communicatie leer je ook sneller. Bovendien spreekt iedereen vrij goed Engels. Het is goed voor je ontwikkeling om je aan te passen aan een nieuwe taal, een andere cultuur en een nieuwe voetbalstijl. Ik denk dat ik absoluut een andere speler zal zijn na dit seizoen, ook al is verdedigen eigenlijk overal hetzelfde. Het gaat om de nul te houden, dat is de job van een verdediger.”

Swanson vecht een duel uit met Leroy Sané tijdens de ontmoeting met Manchester City Onder-23 in het afgelopen seizoen. In totaal speelde hij zeventien wedstrijden voor Arsenal Onder-23.

“De Premier League 2 is een opleidingscompetitie. Maar in de Keuken Kampioen Divisie speel je tegen jongens van 17 tot 35, ieder team is verschillend qua speelwijze of ervaring. De Premier League 2 is een goede competitie met goede spelers, maar de druk is anders”, zo verklaart Swanson het verschil tussen de Premier League 2 waarin Arsenal Onder-23 uitkomt en de Keuken Kampioen Divisie. Voor een Engelse speler lijkt een huurperiode in de League Two, League One of Championship meer voor de hand te liggen. “Maar ik wilde een nieuwe omgeving”, reageert hij. “Ik heb al tegen League One- en League Two-clubs gespeeld en dat zijn goede competities om ervaring op te doen, maar ik wilde iets nieuws proberen. Een nieuwe levensstijl, maar ook een andere omgeving qua voetbal.”

Voor Swanson moet het jaar in Limburg uiteindelijk een eerste opstap vormen richting het eerste elftal van Arsenal. Ondanks de wisselvallige competitiestart van MVV is hij ervan overtuigd dat hij Maastricht aan het einde van het seizoen kan verlaten na het behalen van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. “Als we goed op elkaar ingespeeld zijn, kunnen we mooie dingen voor elkaar krijgen. Ik wil graag ervaring opdoen, minuten maken en hoop dat ik de club vooruit kan helpen”, knikt hij. Met een glimlach besluit Swanson: “Mijn droom blijft altijd om het eerste elftal van Arsenal te halen. Misschien lukt het niet, maar dromen kan altijd.”

Naam: Zak Swanson

Geboortedatum: 28 september 2000

Club: MVV Maastricht (gehuurd van Arsenal)

Positie: rechtsback

Sterke punten: veelzijdigheid, snelheid, inzicht