PSV gaat negen miljoen euro betalen voor drievoudig international

PSV staat op het punt zich te versterken met Ibrahim Sangaré, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De 22-jarige middenvelder moet voor negen miljoen euro worden overgenomen van het Franse Toulouse en arriveert mogelijk al heel snel in Eindhoven. Het Eindhovens Dagblad schrijft namelijk dat Sangaré zaterdag al medisch gekeurd moet worden door PSV.

De Eindhovenaren waren al een tijdje op zoek naar een extra middenvelder en lijken die in de persoon van Sangaré gevonden te hebben. Pablo Rosario is verzekerd van zijn plek in het elftal van trainer Roger Schmidt, maar de dynamische en fysiek sterke Sangaré moet het middenveld van PSV van een extra impuls voorzien. Er moet wel diep in de buidel getast worden voor de drievoudig international van Ivoorkust, want PSV zou een bedrag van negen miljoen euro gaan overmaken naar Toulouse.

Het zou de tweede keer deze zomer zijn dat PSV diep in de buidel tast, want eerder werd er voor Philipp Max acht miljoen euro overgemaakt naar FC Augsburg. Eran Zahavi kwam daarentegen transfervrij over van het Chinese Guangzhou R&F, al gaat de Israëlische spits wel een fors salaris opstrijken. Met Yvon Mvogo (gehuurd van RB Leipzig) en Vincent Müller (overgenomen van Würzburger Kickers) verwelkomde de nieuwe trainer Roger Schmidt tevens twee gewenste meevoetballende keepers.

Met Sangaré heeft Schmidt nu ook zijn gewenste versterking voor het middenveld binnen. Toulouse haalde de middenvelder in 2016 weg bij het Ivoriaanse AS Denguélé d’Odienné en sindsdien kwam hij tot 86 officiële wedstrijden voor de Franse club. Les Violets degradeerden vorig seizoen naar de Ligue 2 en het contract van Sangaré loopt nog tot medio 2021, waardoor Toulouse zich mogelijk genoodzaakt ziet om de drievoudig international van Ivoorkust nu van de hand te doen. In een eerder stadium werd Sangaré gelinkt aan Tottenham Hotspur, Olympique Lyon, Arsenal en Barcelona. De Telegraaf schrijft dat PSV Southampton op het laatste moment heeft afgetroefd: the Saints dachten woensdag een akkoord te hebben, maar grijpen nu alsnog naast de middenvelder.

Sangaré moet op het middenveld een blok gaan vormen met Rosario. Daarmee lijkt er voor Jorrit Hendrix geen basisplaats in het verschiet te liggen. Schmidt sloot al niet uit dat de 25-jarige middenvelder nog vertrekt en ruimde tijdens het met 1-5 gewonnen Europa League-duel met NS Mura voor hem een plek in op de tribune. “Jorrit heeft zijn hoofd er altijd bij voor PSV en zeker in een internationale wedstrijd", reageerde zaakwaarnemer Fulco van Kooperen tegenover het Eindhovens Dagblad. “Dat hij nu op de tribune zit, hoort niet bij zijn status en wat hij kan brengen. Hij staat wel open voor een nieuw avontuur, zonder de focus op PSV te verliezen.”