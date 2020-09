Ron Jans verbijsterd: ‘Het heeft 4 minuten en 33 seconden geduurd’

FC Twente won vrijdagavond in eigen stadion met 3-1 van FC Groningen, maar na afloop wordt er voornamelijk nagepraat over één moment. Václav Cerny leek na zeventien minuten spelen de openingstreffer aan te tekenen, maar deze werd afgekeurd omdat hij millimeters buitenspel stond. Het duurde bijna vijf minuten voor de videoscheidsrechter hier een besluit over genomen had en dat vindt FC Twente-trainer Ron Jans onbegrijpelijk.

“We hebben de lijnen gezien, we hebben de beelden gezien, je hebt het uitgelegd: het is gewoon een goal. Het heeft 4 minuten en 33 seconden geduurd. Ik snap er helemaal niets van”, zegt Jans in gesprek met FOX Sports. “Ik hoorde Danny Buijs net op de achtergrond... Je staat daar 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten, 4 minuten en 33 seconden. Ik ben een voorstander van de VAR omdat er meer goede beslissingen worden genomen. Maar dit kan niet.”

“Kijk, wij hebben ook genoeg fout gedaan. Ik mag toch een verzoek indienen? Laten we hier mee stoppen”, reageert collega Danny Buijs van FC Groningen, die tegelijkertijd op de fouten van zijn ploeg die voorafgingen aan de eerste twee treffers van FC Twente. “Laten we de VAR alleen gebruiken als écht het nodig is en neem een beslissing. We moeten niet met iedereen in het stadion vier tot vijf minuten wachten op een beslissing. Helemaal als achteraf blijkt dat het misschien weer een verkeerde keuze was. Dan wordt het lachwekkend.”

“Als we daar maar niet zes minuten hoeven te staan. Ik was wat eerder naar binnen gegaan, dus ik zag het al. Iedereen stuurde het naar mij. Ik ga niet lopen klagen, want we hebben gewonnen, ik heb gescoord en een assist gegeven. Maar dit is apart, toch?”, voegt Cerny, die het doelpunt in kwestie aantekende, toe. Scheidsrechter Sander van der Eijk heeft echter een duidelijke verklaring voor de gang van zaken rond het al dan niet afkeuren van het doelpunt van Cerny.

“De grensrechter zei delay, hij wachtte vlaggen en gooide zijn vlag omhoog toen de bal in het doel lag. De beslissing op het veld blijft leidend, dat is eerst. Dan gaat de VAR kijken of er sprake is van een duidelijke fout”, zo legt Van der Eijk uit. “De uitgangspositie op het veld is altijd leidend. De VAR heeft de mogelijkheid om twee lijnen te tekenen, op het uiterste punt van Cerny en van de verdediger. Die lijnen raken elkaar en we hebben afgesproken dat het dan too close to call is, dan grijpt de VAR niet in.”