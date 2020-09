Issa Kallon evenaart enorme doelpuntenproductie van exact 344 dagen geleden

SC Cambuur heeft zich vrijdagavond uitstekend gerevancheerd op het puntenverlies van de voorgaande twee wedstrijden. De ploeg van trainer Henk de Jong rekende in eigen huis eenvoudig af met Jong FC Utrecht, dat mede dankzij liefst vier doelpunten van Issa Kallon met 5-2 werd geklopt. Kallon maakte 344 dagen geleden tegen TOP Oss (5-1) ook al vier treffers in één wedstrijd. Gelijktijdig met het duel van Cambuur boekte MVV Maastricht een ruime thuiszege op TOP Oss: 3-0.

SC Cambuur - Jong FC Utrecht 5-2

Cambuur had in de eerste fase van het duel moeite om tot grote kansen te komen, al hadden de Friezen wel het betere van het spel. Op slag van rust sloeg Cambuur uiteindelijk twee keer toe. Eerst kon Kallon profiteren in de rebound, nadat een vrije trap van Mitchel Paulissen via de paal terug het veld in kwam: 1-0. Daarna profiteerde de thuisploeg van balverlies op het middenveld bij Jong FC Utrecht. De tegenaanval eindigde bij Kallon, die vanaf de linkerflank de verre hoek raakte: 2-0.

Na rust ging Cambuur direct verder waar het gebleven was en werd het al na drie minuten 3-0. Michael Breij kreeg de bal uit de kluts voor de voeten en rondde koelbloedig af. Nog geen zes minuten later tikte Kallon bij de tweede paal een lage voorzet vanaf de rechterkant van Jamie Jacobs binnen. De wedstrijd was daarmee lang en breed gespeeld, al deden de beloften van Utrechten in de 83ste minuut wat terug. Jeredy Hilterman tikte attent binnen na een lage pass van Tim Pieters: 4-1. Vlak daarna speelde Utrecht-doelman Joey Houweling de bal zomaar in de voeten van Kallon, die van grote afstand tekende voor zijn vierde van de avond: 5-1. Het slotakkoord was voor Pieters, die kon profiteren van een fout van invaller Alex Bangura: 5-2.

MVV Maastricht - TOP Oss 3-0

Terwijl TOP Oss nog wacht op de eerste overwinning van het seizoen, pakte ook MVV slechts vier punten uit de eerste vier wedstrijden. De eerste helft duurde uiteindelijk maar liefst 51 minuten, doordat TOP Oss-middenvelder Grad Damen minutenlang behandeld moest worden en met een brancard het veld verliet. In de lange eerste helft vielen er weliswaar kansen aan beide kanten te noteren, maar het duurde tot een kwartier na rust alvorens het duel werd opengebroken. Joeri Schroijen krulde vanaf de rand van het strafschopgebied op uiterst fraaie wijze de openingstreffer tegen de touwen.

Met nog twintig minuten te gaan, kwam TOP Oss verder in de problemen toen Lorenzo Piqué een rode kaart kreeg. Het was uiteindelijk Schroijen die met zijn tweede treffer het duel besliste en daarna was het verzet van de bezoekers definitief gebroken. MVV tilde de stand daarna al snel naar 3-0, toen Joy-Lance Mickels een afgeketst schot van Koen Kostons tegen de touwen werkte. Via Cas Peters had TOP Oss nog een eretreffer kunnen krijgen, maar MVV-doelman Bill Lathouwers zorgde ervoor dat de 3-0 stand op het scorebord bleef.