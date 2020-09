Verbaasde Perez kritisch tijdens interview: ‘Het was vervelend naar te kijken'

FC Groningen ging vrijdagavond op bezoek bij FC Twente met 3-1 onderuit. De achterstand van de ploeg van trainer Danny Buijs in De Grolsch Veste kwam in de eerste helft door eigen toedoen tot stand, want aan de eerste twee treffers van de thuisploeg van Václav Cerny en Danilo Pereira ging defensief geklungel vooraf. Kenneth Perez zegt in gesprek met FC Groningen-aanvoerder Azor Matusiwa niet te begrijpen waarom er telkens geprobeerd werd om op te bouwen.

“Ik denk dat wij de wedstrijd op basis van de eerste helft hebben verloren. We zijn te naïef geweest in de opbouw, wilden koste wat het kost voetballen. Ik denk dat we dat kunnen, maar vandaag hebben we aan de bal niet de juiste keuzes gemaakt. De uitvoering was niet goed, waardoor wij hen in de kaart speelden. Op basis van de tweede helft hadden we meer verdiend, maar de eerste helft hebben we het laten liggen”, zo begint Matusiwa zijn analyse voor de camera van FOX Sports.

“Maar Azor, bedoel je dan dat eeuwige willen opbouwen? Terwijl je fout op fout maakt? Je kan dan beter kiezen voor de bal op de spits, om van daaruit te voetballen. Het was echt vervelend om naar te kijken”, zo haakt Perez in. “Ja, daar moeten we van leren”, reageert de middenvelder en aanvoerder van FC Groningen. “We hebben te vaak willen opbouwen. In de rust hebben we besproken dat we lange ballen en opbouwen moesten afwisselen. Nu speelden we Twente in de kaart. Twee persoonlijke fouten straffen ze misschien ook af.”

Verslaggever Cristian Willaert suggereert dat FC Groningen misschien ‘moest opbouwen’ van trainer Danny Buijs. “Nee, het hoeft niet van de trainer. Het gaat erom hoe spelers zich voelen in het veld. Op de training hebben we ook laten zien dat we het kunnen doen. Dat kwam er vandaag niet uit”, antwoordt Matusiwa op die suggestie. Perez kan zich niet vinden in die uitspraak. “Maar Azor, op de training... Dat is tegen iemand die half druk zet. Dit is om de punten, hier word je echt onder druk gezet. Als je twee of drie keer ziet dat het niet lukt, moet je als team of aanvoerder beslissen dat het anders moet.”

“Klopt, maar die basis leg je op de training. Als je het niet op de training doet, doe je het al helemaal niet in de wedstrijden”, reageert Matusiwa op Perez. De analist vraagt af of de middenvelder niet voelde dat het er ‘totaal niet in zat’. “Dat hebben wij niet goed gedaan en daar voel ik me ook verantwoordelijk voor als aanvoerder. We waren te voorspelbaar, ze konden ons te makkelijk verdedigen. Dit is een leermoment voor ons, dat nemen we mee naar volgende week.”