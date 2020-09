Derksen waarschuwt: ‘Marokkaanse jongetjes laten zich niet vernederen'

Johan Derksen en René van der Gijp begrijpen niets van de opstelling van PSV-trainer Roger Schmidt donderdagavond in het Europa League-duel met NS Mura (1-5 zege). De analisten van Veronica Inside reageren hoogst verbaast op de basisplaats van Bruma ten faveure van Mohamed Ihattaren. "Ik snapte er helemaal niks van. Bruma speelt ongelukkig, zeggen ze dan. Dus kan hij er gewoon niks van", aldus Van der Gijp. Bruma speelde overigens opnieuw een zwakke wedstrijd, waarin hij grossierde in balverlies en een aantal slechte voorzetten gaf.

Ook Derksen vindt dat Ihattaren had moeten spelen. "Ik begrijp hier niets van", zegt de oud-voetballer. "Ihattaren is het grootste talent dat PSV in huis heeft, vertegenwoordigt waarschijnlijk ook de grootste transferwaarde. Iedereen in Nederland vindt hem een begenadigd talent. En ik weet wel, deze trainer wil hoog druk zetten, en als één verzaakt, lopen de andere tien voor lul. Dus dat is bij Schmidt wat moeilijker, maar hij zal er ook achter komen: een goede Ihattaren maakt van hem een goede trainer."

Wim Kieft: ‘Bij PSV groeien de zorgen, als zelfs Bruma de voorkeur krijgt...’

Schmidt legde vrijdagmiddag op de persconferentie van PSV uit dat hij meer van Ihattaren verwacht, maar Derksen begrijpt de aanpak van de Duitse trainer niet. "Tegen zo'n clubje als waar ze nu tegen speelden kun je met Bruma nog wel winnen, maar dadelijk krijg je wedstrijden dat individuele klasse de doorslag gaat geven. En dan is Ihattaren hard nodig om zijn hachje te redden. Dit is weer zo'n trainer die denkt: het team is belangrijker dan het individu, maar een topspeler die iets extra's brengt bij PSV, is wel degelijk heel belangrijk voor die club."

Derksen gelooft verder dat het niet in het belang van PSV is om Ihattaren openlijk af te vallen, zoals Schmidt vrijdag deed. "Met dit soort praatjes is die jongen nu al de helft van zijn geld waard. Ik vind het echt een beetje naïef geneuzel. Hij gelooft heilig in zijn eigen visie. Maar als hij Ihattaren zo gek krijgt om ook mee te doen (in het druk zetten, red.), hoop ik dat hij in ieder geval genoeg kracht overhoudt voor de individuele acties die hij heeft. Want Bruma kan jagen wat hij wil, maar die zal nooit een beslissende actie maken."

Ook vindt Derksen dat Schmidt beter rekening moet houden met het karakter van Ihattaren. "Ik vind dat deze trainer van PSV één ding vergeet: die Marokkaanse jongetjes zijn machojongens, dat zijn hele trotse jongetjes. Die laten zich niet vernederen, wat er nu gebeurt. Deze coach mag ook wel wat in hem investeren, want Bruma zal nooit iets voor hem afdwingen. Het heeft geen zin om hem erin te zetten."