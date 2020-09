Twente blijft dankzij koningskoppel en schutterend Groningen ongeslagen

FC Twente is nog altijd ongeslagen in dit Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Ron Jans boekte vrijdagavond een 3-1 zege op FC Groningen, dat zichzelf met twee grote fouten in de problemen bracht in Enschede. Aan de zijde van FC Twente was er andermaal een belangrijke rol weggelegd voor Václav Cerny en Danilo Pereira, die allebei een doelpunt én een assist verzorgden.

Zowel FC Twente als FC Groningen werkte met een redelijk goed gevoel toe naar het treffen in De Grolsch Veste. De Tukkers hielden Feyenoord vorige week in De Kuip op een 1-1 gelijkspel, terwijl FC Groningen een 0-1 overwinning boekte bij ADO Den Haag. FC Twente ging in eigen stadion echter sterker van start en had na zeventien minuten spelen al op voorsprong kunnen staan. Václav Cerny profiteerde van geklungel in de opbouw bij FC Groningen, maar stond bij het maken van zijn treffer millimeters buitenspel. Nadat videoscheidsrechter Allard Lindhout minutenlang naar de beelden had gekeken, besloot hij mee te gaan in het besluit van de grensrechter om de treffer af te keuren.

Perez en Bruggink begrijpen niets van besluit tijdens Twente - Groningen

De afgekeurde goal in de eerste helft zorgde voor de nodige ophef. Lees artikel

Cerny had vijf minuten later alsnog zijn treffer te pakken. Na een fout van Wessel Dammers kwam Danilo in balbezit, die op zijn beurt de Tsjechische aanvaller bediende en hem de openingstreffer op het scorebord zag zetten. Een kwartier later waren de rollen omgedraaid, toen Cerny Danilo in staat stelde om te scoren. De treffer van het koningskoppel, dat vorige week ook al samen een doelpunt tegen Feyenoord verzorgde, werd echter ingeleid door een zwakke pass van FC Groningen-doelman Sergio Padt, die de bal recht in de voeten van Wout Brama plaatste.

In de tweede helft had FC Twente het een stuk lastiger, wat al zeven minuten na rust resulteerde in de aansluitingstreffer. Ahmed El Messaoudi, die op bezoek bij FC Twente voor het eerst dit seizoen in de basiself stond, tekende met het hoofd voor de 2-1. FC Groningen ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, wat al snel leidde tot een kans voor Jörgen Strand Larsen. Nadat er in het laatste halfuur vooral veel gewisseld werd, zochten de bezoekers de aanval. Echt gevaar kon er echter niet meer gesticht worden door FC Groningen, terwijl Padt aanvankelijk voorkwam dat Queensy Menig het duel voortijdig besliste.

Uit de daaropvolgende corner viel uiteindelijk alsnog de bevrijdende 3-1. Een kopbal van Alexander Jeremejeff kon door Padt niet tijdig worden gekeerd op de doellijn, waardoor scheidsrechter Sander van der Eijk een doelpunt toekende. Remco Balk raakte vervolgens nog de paal namens FC Groningen, waardoor FC Twente een spannende blessuretijd bespaard bleef. FC Twente tilt daarmee zijn puntentotaal na drie wedstrijden naar zeven, terwijl volgende week een ontmoeting met FC Emmen op het programma staat.