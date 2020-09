Derksen hekelt Humberto Tan: ‘Ik word heel erg moe van die commissie’

Johan Derksen heeft vrijdagavond in Veronica Inside uitgehaald naar de commissie Mijnals. Humberto Tan leverde donderdag als voorzitter van die commissie felle kritiek op de procedure die door de KNVB is gevolgd bij het aanstellen van bondscoach Frank de Boer. "Ik word heel erg moe van die commissie Mijnals", aldus Derksen vrijdagavond.

De commissie Mijnals, die door de KNVB zelf in het leven is geroepen, stelt zich ten doel om de KNVB en de Rijksoverheid 'in kennis en zo nodig daad te helpen in het realiseren van de ambities waar het gaat om racisme, discriminatie en inclusiviteit in het voetbal.' Volgens Tan heeft de KNVB 'de mond vol' over diversiteit, maar is de bond niet in gesprek is gegaan met iemand met een migratieachtergrond. "Vanaf dag één stond vast dat Frank de opvolger zou worden van Ronald Koeman", aldus Tan, die vindt dat het benaderen van Frank Rijkaard als 'pure window dressing' kan worden gezien. "Rijkaard is als alibi gebruikt: kijk eens hoe we met diversiteit bezig zijn."

Derksen kan zich totaal niet vinden in de kritiek van Tan. "De commissie Mijnals wilde een zwarte coach", zo geeft Derksen een vrij ongenuanceerde analyse. "Ik heb meteen gezegd: Henk ten Cate en Ruud Gullit, dat zou een combinatie kunnen zijn. En voor de rest hebben we Clarence Seedorf nog, die nog totaal niets gepresteerd heeft als trainer. Nou, die drie hebben ze niet genomen. En dat blijft maar zeuren, en dat blijft maar zeuren."

Woede bij Humberto Tan na aanstelling Frank de Boer

Bij de commissie Mijnals heerst woede over de aanstelling van Frank de Boer, zo legt voorzitter Humberto Tan uit. Lees artikel

"Waar bemoeien ze zich mee? Als ze bij de KNVB hadden gevonden dat Seedorf de ideale man was om de lijn-Ronald Koeman door te zetten, dan hadden ze dat wel gedaan. En ik weet ook niet of een commissie nu via de publiciteit zijn kritiek kenbaar moet maken. Ik vind dat de KNVB het goed gedaan heeft: er was geen beter alternatief dan Frank de Boer."

Een van de kritiekpunten van Tan is dat de KNVB in ieder geval met andere kandidaten had moeten gaan praten. Valentijn Driessen is het daarmee eens. "Het had zo makkelijk kunnen zijn: nodig Henk ten Cate en Ruud Gullit uit", aldus de journalist van De Telegraaf. "Volgens mij zijn Ten Cate en De Boer gelijkwaardige kandidaten."

Volgens Derksen is het juist chique van de KNVB om Ten Cate niet eerst uit te nodigen en vervolgens alsnog af te wijzen. "Ze hadden een reden om Ten Cate niet te willen. En het wordt juist beschadigend als ze die reden geven, want dat is misschien niet voor de publiciteit. Ze hadden een reden om niet met hem te praten, dat is in zekere zin chique. Anders hadden ze naar buiten moeten brengen: 'We hebben hem daarom en daarom niet genomen.'"