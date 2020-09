Keuken Kampioen Divisie heeft nieuwe koploper; FC Dordrecht boek eerste zege

De Keuken Kampioen Divisie heeft in ieder geval tot zaterdagmiddag een nieuwe koploper. Almere City won in eigen huis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Anass Ahannach en Delvechio Blackson en neemt daardoor voorlopig de koppositie over van NAC Breda, dat dit weekeinde nog in actie komt tegen Jong PSV. FC Dordrecht boekte tegelijkertijd zijn eerste overwinning van het seizoen en zette Jong AZ met 2-0 opzij.

Almere City - Helmond Sport 2-0

Een overwinning op Helmond Sport zou Almere City in ieder geval tot zaterdagmiddag, als concurrent NAC Breda in actie komt tegen Jong PSV, de koppositie opleveren. Toch had de ploeg van trainer Ole Tobiasen het in de eerste helft niet gemakkelijk met laagvlieger Helmond. Thomas Verheydt en Faris Hammouti kregen goede mogelijkheden voor Almere City, maar de bezoekers stelden daar een grote kans voor Jordy Thomassen tegenover. De aanwezige supporters in het Yanmar Stadion moesten tot een kwartier na rust geduld hebben voordat de score werd geopend, ondanks mogelijkheden voor Verheydt en Tim Receveur.

Anass Ahannach stond koud één minuut binnen de lijnen en bracht met 64 minuten op de klok de openingstreffer op het scorebord. Vijf minuten later wist Almere City de marge te verdubbelen. Een schot van Receveur werd aanvankelijk nog gekeerd door Helmond-doelman Stijn van Gassel, maar de rebound was een prooi voor Delvechio Blackson. Receveur kreeg vervolgens nog een dubbele mogelijkheid om zelf ook op het scoreformulier te komen, maar hij slaagde er niet in om de 3-0 te verzorgen. De veilige marge voor Almere City bleef wél op het scorebord, waardoor de Keuken Kampioen Divisie in ieder geval voor een halve dag een nieuwe koploper heeft.

FC Dordrecht - Jong AZ 2-0

Met slechts één punt uit vier wedstrijden kende FC Dordrecht een matige seizoensstart, maar vrijdagavond pakten de Schapenkoppen de eerste overwinning van het seizoen. De thuisploeg werd aan de eigen Krommedijk in het zadel geholpen door de bezoekers uit Alkmaar, want Jong AZ kwam al na 35 minuten met tien man te staan. Fons Gemmel kreeg zijn eerste gele kaart voor een handsbal en kon zeven minuten later inrukken na een harde charge met de elleboog. In de blessuretijd van de eerste helft profiteerde FC Dordrecht van de overstalsituatie, toen Kevin Jansen van afstand de openingstreffer op het scorebord schoot.

De eerste fase van de tweede helft verliep stormachtig, met de nodige kansen over en weer. Zo hadden Richie Musaba en Nikolas Agrafiotis de marge kunnen verdubbelen, terwijl Mohamed Taabouni namens Jong AZ meerdere mogelijkheden kreeg op de gelijkmaker. Nadat de wedstrijd even moest worden stilgelegd vanwege een kapotte vlag van de grensrechter, bleef het heel lang spannend in Dordrecht. Pas in de blessuretijd wist FC Dordrecht de eerste zege van het seizoen veilig te stellen, toen Julius Bliek met het hoofd de eindstand op 2-0 bepaalde.