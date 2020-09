Wim Kieft: ‘Bij PSV groeien de zorgen, als zelfs Bruma de voorkeur krijgt...’

Mohamed Ihattaren zal uit een ander vaatje moeten tappen om zich terug te kunnen knokken bij PSV, zo schrijft Wim Kieft vrijdag in zijn column voor De Telegraaf. De aanvallende middenvelder is onder trainer Roger Schmidt zijn basisplaats verloren en moest donderdag in het Europa League-duel met NS Mura (1-5 winst) Bruma voor zich dulden in de pikorde. Een teken aan de wand, volgens Kieft.

"Ondertussen groeien bij PSV de zorgen over neo-international Ihattaren", schrijft Kiet in zijn column. "Als Bruma, zoals donderdag, de voorkeur krijgt in de Europa League, valt er hopelijk wel een kwartje bij hem of bij de mensen in zijn omgeving. Natuurlijk mag je niet vergeten dat Ihattaren pas achttien jaar oud is en vorig seizoen de hele wereld over hem sprak. Zo'n komeetachtige start doet iets met een jonge speler."

"Daar kwam de selectie voor het Nederlands elftal nog eens bij, hoewel dat ook onder druk en door omstandigheden werd ingegeven", zegt Kieft. Ihattaren zat begin september bij de selectie van Oranje voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen (1-0 winst) en Italië (0-1 verlies), maar mocht niet debuteren. "Als de bondscoach hem niet zou oppikken voor Oranje, dan zou hij misschien voor Marokko kunnen kiezen. In zo’n fase zou je als Ihattaren weleens kunnen gaan denken dat het lekker loopt en het allemaal gewoon is." Omdat Ihattaren niet heeft gespeeld, kan hij overigens nog altijd overstappen naar het Marokkaanse elftal.

Ihattaren speelde onder interim-trainer Ernest Faber bijna alles bij PSV, maar heeft het sinds de komst van Schmidt deze zomer lastig. "Om zijn belofte echt in te lossen, zal hij een knop moeten omzetten", weet Kieft. "Er wordt door de nieuwe trainer Roger Schmidt van PSV meer van hem gevraagd dan vorig jaar. En het verwachtingspatroon bij de buitenwacht ligt hoger. Het is niet alleen maar voetballen aan de bal, maar ook zonder bal. Spelers als Memphis Depay en Leroy Sané staan altijd aan, zijn negentig minuten bezig en voortdurend klaar om hun moment te pakken. Dat moet het niveau zijn waar Ihattaren naar moet streven en waar hij binnen nu en vijf jaar naar toe moet."

Volgens Kieft staat Ihattaren mogelijk op een kruispunt in zijn loopbaan. "Kan hij die schakeling zowel fysiek als geestelijk maken, kan hij zich aanpassen, dan is Ihattaren een eind op de goede weg van verdere ontwikkeling. Vraagt hij zich echter af of we allemaal gek zijn geworden om veel meer van hem te verlangen, dan kan hij het weleens heel moeilijk krijgen om definitief door te breken. Ondanks zijn onmiskenbare talent en klasse."