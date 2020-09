‘‘Man van 60 miljoen’ geeft Arsenal de voorkeur boven Barcelona en Juventus’

Houssem Aouar heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Arsenal, zo weet Téléfoot vrijdagavond te melden. The Gunners krijgen van de 22-jarige middenvelder de voorkeur boven Barcelona en Juventus, die allebei eveneens concreet in de markt zijn. Arsenal zou reeds een eerste bod hebben uitgebracht bij Olympique Lyon voor Aouar, al is de hoogte daarvan voorlopig onbekend.

Olympique Lyon verlangt zestig miljoen euro voor Aouar en president Jean-Michel Aulas laat vrijdag nog eens optekenen dat hij niet denkt dat Arsenal een dergelijk bedrag op tafel kan leggen. “Zoals iedere club bevindt Arsenal zich in een lastige positie. Houssem zou tegen zichzelf kunnen zeggen dat het voor hem het beste is om bij ons te blijven”, zegt Aulas in gesprek met Le Progrès. Naast Aouar worden ook Memphis Depay en Moussa Dembélé hevig in verband gebracht met een vertrek. “Vanaf het begin heb ik gezegd dat we niet alle drie de spelers gaan verliezen die iedere dag in de krant verschijnen.”

Het begint er nu echter steeds meer op te lijken dat Aouar gaat vertrekken bij Olympique Lyon. De jeugdinternational van Frankrijk werd eerder gelinkt aan Manchester City, terwijl ook Barcelona en Juventus nadrukkelijk geïnteresseerd zouden zijn geweest in zijn diensten. Téléfoot meldt echter dat Aouar zijn voorkeur heeft uitgesproken voor Arsenal. Er wordt melding gemaakt van een eerste bod van the Gunners op de aanvallende middenvelder, terwijl Arsenal en Olympique Lyon bovendien spoedig met elkaar om de tafel zullen gaan.

Er wordt geclaimd dat Arsenal nu pas zijn eerste bod op Aouar heeft uitgebracht. In een eerder stadium meldde de Italiaanse journalist Luca Fiorino dat the Gunners zich al met een bedrag van vijftig miljoen euro in Lyon gemeld zouden hebben, terwijl RMC Sport op de proppen kwam met een Engels voorstel van 35 miljoen euro én Mattéo Guendouzi. Het lijkt in ieder geval duidelijk dat Olympique Lyon geen oren heeft naar een ruildeal en mikt op een transfersom van zestig miljoen euro.

Aouar maakte met name afgelopen seizoen veel indruk met zijn optredens namens Olympique Lyon. De teller staat inmiddels op 24 doelpunten en 27 assists in 139 wedstrijden in het shirt van de halve finalist in de Champions League. Aouar beschikt in Frankrijk over een doorlopend contract tot medio 2023.