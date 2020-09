De Telegraaf: Erik ten Hag spreekt niet de waarheid over Eran Zahavi

Ajax heeft Eran Zahavi wel degelijk een serieus voorstel gedaan, zo verzekert Valentijn Driessen van De Telegraaf. Erik ten Hag, de trainer van de Amsterdammers, verklaarde afgelopen zondag dat de 33-jarige spits, die vorige week bij PSV tekende, juist aan Ajax aangeboden zou zijn, en dat de club af had gezien van zijn komst. Driessen is ervan overtuigd dat Ten Hag in dit geval niet de waarheid spreekt.

Zahavi verklaarde dinsdag bij zijn presentatie bij PSV ook al niet blij te zijn met de mediacommunicatie vanuit Ajax. "Ik ben nu bij de club die mij het graagst wilde", zei de Israëlische aanvaller, om daaraan toe te voegen: "Om eerlijk te zijn, beviel het antwoord van hun kant (die van Ajax, red.) van deze week over de situatie me niet. We weten allebei wat de waarheid is als we in de spiegel kijken. Meer hoef ik niet te zeggen lijkt me."

Driessen vertelt vrijdag in een video-item op de website van zijn krant dat Ten Hag inderdaad niet de waarheid spreekt. "Het mooie is dat wij de waarheid weten", aldus de journalist. "Zahavi zegt dit natuurlijk niet voor niks. Erik ten Hag heeft gesproken met Zahavi. Volgens Ajax was er alleen maar contact geweest met het management van Zahavi en heeft Ajax gezegd: 'Geen belangstelling.' Maar Zahavi heeft wel degelijk gesproken met Ten Hag. En Zahavi heeft ook een contractvoorstel van Ajax op de mail, en misschien dat hij dat nog wel een keer laat lekken of laat zien."

Hoewel Ajax diverse opties voor de spitspositie heeft, was Zahavi volgens Driessen wel degelijk serieus in beeld. "Ten Hag wilde hem graag hebben, want hij wilde graag ervaring, doelpunten... Hij is wel op leeftijd, 33. Maar Klaas-Jan Huntelaar is natuurlijk 37, dat is toch weer een groot verschil. Dus hij stond wel degelijk op de radar bij Ajax, daarom durft hij dit ook te zeggen."

Zahavi's uiteindelijke keuze voor PSV komt voort uit zijn goede band met trainer Roger Schmidt. "Hij heeft altijd gezegd dat hij dolgraag onder Roger Schmidt wil voetballen, die kent hij natuurlijk uit China." Schmidt was tussen 2017 en 2019 werkzaam als trainer van Beijing Guoan en speelde in die periode tegen Zahavi, die onder contract stond bij Guangzhou R&F. "Zahavi heeft zo verschrikkelijk veel geld verdiend. PSV was zijn club, en nu dit gebeurd is zal hij nooit meer voor Ajax spelen, lijkt me", besluit Driessen.