PSV deelt dramatisch nieuws over Maximiliano Romero

Maximiliano Romero komt dit seizoen niet meer in actie. PSV maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat de 21-jarige Argentijnse spits in het met 1-5 gewonnen Europa League-duel met het Sloveense NS Mura een zware knieblessure heeft opgelopen. Romero moet onder het mes, maanden revalideren en zal daardoor dit seizoen aan zich voorbij moeten laten gaan.

Na zesenhalve minuut raakte Romero in het strafschopgebied van Mura verwikkeld in een duel om de bal. Hij ging daarna naar het gras, voelde aan zijn linkerknie en werd op het veld behandeld door artsen. Schmidt koos ervoor om Mohamed Ihattaren, Noni Madueke en Gakpo zich te laten warmlopen. Romero leek even verder te kunnen, maar bleef strompelen en ging uiteindelijk naar het gras om aan te geven dat hij gewisseld moest worden. Na onderzoek blijkt een dag later dat hij een zware knieblessure heeft opgelopen, waarvoor een maandenlange revalidatie staat.

Dat dit seizoen er nu al op zit, betekent de zoveelste tegenvaller van Romero in zijn dienstverband bij PSV. De Eindhovenaren telden in januari 2018 10,5 miljoen euro neer om de spits los te weken bij Vélez Sarsfield. Zijn eerste anderhalf jaar in dienst van PSV viel mede door een bovenbeen- en een knieblessure in het water, waarna hij vorig seizoen werd verhuurd aan zijn oude club. Namens Vélez Sarsfield verzorgde Romero in de voorbije jaargang 7 doelpunten en 3 assists in 25 officiële wedstrijden.

Vol goede moed keerde Romero deze zomer terug in Eindhoven en nadat hij in het met 2-1 gewonnen competitieduel met FC Emmen als invaller de winnende treffer verzorgde, ruimde trainer Roger Schmidt donderdagavond in Slovenië een basisplaats voor hem in. Zijn terugkeer in de basiself duurde uiteindelijk slechts elf minuten, aangezien hij zich met de knieblessure moest laten vervangen door Cody Gakpo. Het contract van de Argentijnse spits in Eindhoven loopt voorlopig nog door tot medio 2023.