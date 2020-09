Burgemeester Tilburg sluit verbod op betaald voetbal niet uit

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg overweegt het betaald voetbal in zijn stad te verbieden. Weterings spreekt op NPO Radio 1 openlijk zijn twijfels uit of voetbalsupporters zich wel aan de coronaregels kunnen houden. Opmerkelijk genoeg stond de gemeente Tilburg donderdagavond wel toe dat honderden Willem II-fans samen naar de Europa League-wedstrijd tegen Rangers (0-4 nederlaag) mochten kijken.

“Ik ben het met u eens dat de negatieve voorbeelden opstapelen”, geeft Weterings, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, toe als het gedrag van supporters in de stadions ter sprake komt. “Een deel van de mensen dat de ongeregeldheden veroorzaakt zal het niet uitmaken, die willen niet het stadion in. Wat mij betreft wordt de afweging: kunnen we binnen de spelregels die er zijn überhaupt een vorm van betaald voetbal voortzetten? Daar zal ik over praten met mijn collega's. Ik heb met Ahmed Aboutaleb (burgemeester Rotterdam, red.) gesproken over hoe hooligans zich gedragen. Daar zullen we het zeker over hebben.”

Weterings benadrukt dat hij daar over moet nadenken, omdat er steeds gereageerd moet worden op de actuele situatie. "Daar zal ik ook met mijn collega's in de driehoek over moeten spreken, met politie en justitie. We moeten het afstemmen met collega's die in de voetbalsteden met dat bijltje moeten hakken. Dat is precies wat ik ga doen”, stelt de burgemeester van Tilburg. Hij zegt naar de ‘balans’ te zoeken. “Maar u weet ook dat we ook naar de economische en sociale effecten moeten kijken. We willen niet onnodig activiteiten onmogelijk maken, terwijl we nog op een goede manier binnen de spelregels ontmoetingen kunnen hebben. Dat is de afweging die op tafel ligt.”

"Deze groep laat zich misschien niet leiden en dan houdt het op om erover te kunnen praten wat er wel kan. Dan is het alleen nog verbieden en erop ingrijpen als zij tóch hun gang willen gaan", gaat Weterings verder. "Ik moet het beoordelen als de concrete situatie zich voordoet. Wel of geen publiek in de buurt? Dat zijn terechte vragen, die komen aan de orde en daar bereid ik me op voor met de driehoek in de voorbereiding op wedstrijden. Spelen zonder publiek is een reële overweging waarmee ik rekening houd. Maar ik zeg daarbij dat dit voor een deel van het probleem waarmee we donderdagavond te maken hadden geen oplossing is, want deze mensen willen hoe dan ook hun eigen gang gaan. Dat kan niet."

Opmerkelijk genoeg keken er donderdagavond nog honderden Willem II-supporters samen op een groot scherm naar de wedstrijd tegen Rangers FC, een evenement waarvoor de gemeente Tilburg toestemming gaf. Weterings stelt dat de fans toch wel bij elkaar waren gekomen. “Het verbieden van elke activiteit had grotere problemen kunnen opleveren”, benadrukt Weterings. “Het is een keuze tussen vele kwaden en het is niet goed gegaan, dat is duidelijk. Als wij niet de gelegenheid hadden gegeven om gezamenlijk te kijken, dan was het toch wel gebeurd. Ze waren hoe dan ook bij elkaar gekomen. Maar in dat geval wisten we niet in welk deel van de stad, en hoe ze zich zouden gedragen. Dan konden we niet ingrijpen, en geen afspraken maken vooraf.”

“Er is niet ingegrepen, vanwege de afweging: wat betekent het als we nu ingrijpen. Is het effect dan verspreiding? Daarop was het antwoord 'nee'. Het was dus kiezen tussen twee kwaden. Ik zal aan de gemeenteraad van Tilburg verantwoording afleggen over de keuze die ik heb gemaakt”, verklaart Weterings. Hij wil geen excuses maken, maar geeft toe dat hij misschien een andere afweging had moeten maken. “Ik heb ervoor gekozen dat ik wilde weten waar ze zijn, ik heb gekozen voor een beheersbaar scenario. Het klopt dat het beeld is dat mensen zich niet aan de regels hoeven te houden... Dat is ook zo. Maar ik kan dat beeld niet veranderen, ik kan alleen de afweging uitleggen.”