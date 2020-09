Sparta zit ‘veel te hoog in de boom’ en dwarsboomt droomtransfer van Rayhi

Al-Batin is serieus in de markt voor Mohamed Rayhi. De naar het hoogste niveau in Saudi-Arabië gepromoveerde club zag een eerste bod op de 26-jarige aanvaller resoluut geweigerd worden door Sparta Rotterdam en diens zaakwaarnemer Youssef El Akchaoui laat aan Voetbal International dat de Rotterdammers nog ‘veel te hoog in de boom zitten’. De belangenbehartiger benadrukt dat Rayhi dolgraag de overstap naar het Midden-Oosten wil maken.

“Hij heeft het naar zijn zin bij Sparta, maar nu is het moment gekomen dat hij die kant op wil gaan”, geeft El Akchaoui te kennen. Al-Batin gaat spoedig een tweede bod uitbrengen op Rayhi, maar dat komt volgens Voetbal International niet in de buurt van het bedrag dat technisch directeur Henk van Stee in gedachten heeft. El Akchaoui is van mening dat Sparta ‘veel te hoog in de boom zit’ met de voor het nog tot medio 2022 lopende contract van Rayhi.

“Niks ten nadele van Sparta, maar ik vind dat de gunfactor voor Mohamed wel wat hoger moet zijn dan voor de gemiddelde speler”, stelt El Akchaoui, die Rayhi samen met Ali El Khattabi vertegenwoordigt. “Hij is transfervrij naar Sparta gekomen en heeft nu een bepaalde staat van dienst. Ik begrijp dat hij een belangrijke speler is, maar Sparta heeft nog tot 5 oktober om een vervanger te vinden. Ik ken het scoutingsapparaat van Sparta en zij hebben echt wel een lijstje met mogelijke opvolgers. Mohamed wil gewoon heel graag en zijn kop staat die kant op.”

Al-Batin maakt haast met het binnenhalen van Rayhi en El Akchaoui waarschuwt dat Sparta het risico neemt om de druk te laten oplopen. “Wij willen, en Al-Batin wil dat ook, de transfer vandaag of morgen nog afronden. Ik heb Van Stee vanmiddag andere opties en ideeën voorgelegd en hij zal dat met andere mensen binnen de club moeten bespreken. Wij hopen in ieder geval oprecht dat dit een transfer via de voordeur gaat worden en niet via de achterdeur”, benadrukt de belangenbehartiger van Rayhi.

Indien de transfer van Rayhi naar Al-Batin tot stand wordt gebracht, gaat de aanvaller voor het eerst een buitenlands avontuur aan. De voormalig jeugdinternational werd opgeleid door PSV en verliet na een huurperiode bij Helmond Sport de Eindhovenaren in 2015 definitief voor een dienstverband bij NEC Nijmegen. Sparta Rotterdam haalde hem daar drie jaar later weg en voorlopig kwam Rayhi tot 63 officiële wedstrijden voor de Spangenaren, waarin hij goed was voor 20 doelpunten en 17 assists.