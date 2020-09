‘Barcelona kan vierde grootverdiener lozen in Frankrijk’

Olympique Lyon heeft het gemunt op oude bekende Samuel Umtiti. L'Équipe meldt vrijdag dat de Franse club al enkele weken kijkt naar de mogelijkheid om de verdediger van Barcelona te huren. In de afgelopen uren zou de leiding van les Gones vaart achter de mogelijke transfer hebben gezet. Naar verluidt zijn de clubs in gesprek, maar is een akkoord nog ver weg.

Barcelona heeft in de afgelopen weken van diverse grootverdieners afscheid genomen. Zo heeft Ivan Rakitic zich aangesloten bij Sevilla, staat Arturo Vidal inmiddels onder contract bij Internazionale en heeft Luis Suárez Barcelona ingeruild voor Atlético Madrid. Volgens L'Équipe kan de Catalaanse topclub binnenkort wellicht ook Umtiti uitzwaaien.

De 26-jarige Fransman staat zelf open voor een transfer naar Lyon, de club die hij in 2016 verliet voor Barcelona. De 31-voudig international wil volgend jaar graag van de partij zijn bij het EK en loert zodoende op speelminuten om zich in de kijker te spelen voor de nationale ploeg. Lyon is gecharmeerd van Umtiti, maar zowel de blessuregevoeligheid als het forse salaris van de verdediger kan een struikelblok vormen.

Lyon is benieuwd hoe Umtiti er fysiek aan toe is. De stopper heeft de afgelopen jaren veel blessureleed gekend en de Franse club is benieuwd hoe het nu gesteld is met de speler. Daarnaast moeten Barcelona en Lyon nog tot een akkoord komen over de salariskosten. Lyon heeft minder te besteden dan voorheen, door zowel de impact van de coronacrisis als het mislopen van Europees voetbal.