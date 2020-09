‘Man City biedt 55 miljoen en Otamendi in ruil voor gewenste versterking’

Manchester City is bezig Rúben Dias van Benfica naar Engeland te halen, zo verzekeren transfermarktexpert Fabrizio Romano en diverse media uit Portugal vrijdag. Volgens O Jogo gaat de Engelse grootmacht 60 tot 65 miljoen euro betalen voor de 23-jarige centrumverdediger. Nicolás Otamendi zou bij deze deal de omgekeerde weg bewandelen.

Romano is minder stellig en beweert dat Benfica momenteel nog in gesprek is met the Citizens over een overeenkomst. Volgens de journalist van onder meer Sky Italia en The Guardian is er met de deal maximaal 55 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag werd ook geboden aan Sevilla in ruil voor Jules Koundé, maar de Spaanse club weigerde deze aanbieding.

Dias ligt nog tot de zomer van 2024 vast bij Benfica. De negentienvoudig international van Portugal geldt als alternatief voor Kalidou Koulibaly. De gesprekken met Napoli over een transfer van de stopper uit Senegal verlopen moeizaam, waardoor Manchester City de pijlen nu richt op Dias. Volgens Romano probeert de leiding van de Engelse club er alles aan te doen om de verdediger zo snel mogelijk te strikken.

"Ik hoop dat we Rúben kunnen behouden, maar we staan open voor een gesprek als we een goede aanbieding krijgen", zo laat trainer Jorge Jesus weten. Otamendi gaat volgens de berichtgeving bij een overeenkomst naar Benfica verkassen. De 32-jarige verdediger, die nog twee jaar vastligt in Manchester, was van 2010 tot 2014 al actief in Portugal voor FC Porto.