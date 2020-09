Mark Rutte hekelt gedrag Willem II-fans: ‘Buitengewoon onverstandig’

Mark Rutte is absoluut niet blij met het gedrag van honderden fans van Willem II donderdagavond. Veel supporters kwamen bijeen rond het stadion van de Tilburgers rondom de wedstrijd tegen Rangers FC in de voorronde van de Europa League en hielden zich niet aan de coronaregels. "Wat er is gebeurd, is buitengewoon onverstandig", laat de minister-president vrijdag weten op een persconferentie.

Burgemeester Theo Weterings gaf toestemming aan maximaal achthonderd supporters om de wedstrijd samen te kijken op een groot scherm op het Olympiaplein. In de middag stroomde het plein al vol met fans; een uur voor de wedstrijd gooide men met bier, werd er gejuicht en geschreeuwd. Volgens het Brabants Dagblad zijn zes mensen aangehouden nadat in de buurt van het stadion een grote hoeveelheid zwaar, illegaal vuurwerk werd gevonden. In totaal zouden circa duizend supporters bij elkaar zijn geweest. Rutte is relatief mild over de handelswijze van Weterings.

NIEUWE BEELDEN? Grote groep supporters van Willem II Tilburg leeft de coronaregels niet na. Voor het feest is een vergunning. Ondertussen waarschuwt Diederik Gommers voor een lockdown ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 24 september 2020

"Dit gaat helemaal niet helpen tegen het virus", aldus Rutte. "Ik denk dat Tilburg goed moet evalueren wat er moet gebeuren, ook met de burgemeester en de gemeenteraad. Maar het blijft nog altijd het gedrag van de mensen dat verdere verspreiding van het virus voorkomt. Want je hoeft niet op zo'n veld op elkaar te klauteren, ook al mag je daar wel de wedstrijd volgen. Ik was blij dat de burgemeester van Tilburg zei: ik zou het niet meer zo doen. Daar leert hij ook van. Maar het gaat uiteindelijk om het gedrag van de mensen."

Rutte zegt dat het stilleggen van de competities in Nederland niet zijn voorkeur geniet. "Doorspelen is op zichzelf verantwoord als je je aan de afspraken houdt. Houd anderhalve meter afstand en houd je mond dicht als er een doelpunt wordt gemaakt. We mogen naar een bepaalde voorstelling kijken in de open lucht die wordt toegestaan door de gemeente. Dan is het nog steeds uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we ons aan de afspraken houden."

Inmiddels heeft ook Willem II gereageerd op de commotie. Vrijdag heeft de club de situatie besproken met de gemeente Tilburg. "Wij vinden dat de gemeente de juiste afweging heeft gemaakt om onze supporters op één plek samen te laten komen en te faciliteren", laat algemeen directeur Martin van Geel weten op de clubsite. "Daarmee wordt voorkomen dat Willem II-supporters zich ongecontroleerd door de binnenstad en daarbuiten gaan begeven. Want dat al onze supporters na vijftien jaar weer een Europese thuiswedstrijd voor de buis zouden gaan bekijken, is een utopie."

"Zo'n wedstrijd willen ze samen beleven en dat vinden wij heel logisch. Daarentegen betreuren wij dat op het plein de corona-richtlijnen niet opgevolgd zijn. Ieder individu moet zijn of haar verantwoordelijkheid daarin nemen. Bij onze eerste competitiewedstrijd (afgelopen zondag tegen Heracles Almelo, red.) waren bijna vierduizend supporters aanwezig. Dat is uitstekend verlopen, mede doordat we weten welke personen in ons stadion aanwezig zijn en daar dus controle over hebben. Het veilig, verantwoord en gelijkmatig voller krijgen van voetbalstadions is in onze ogen de beste oplossing voor het voorkomen van dergelijke escalaties", concludeert Van Geel.