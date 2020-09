Premier League-debuut Ziyech komt dichterbij na boodschap Lampard

Het duurt niet lang meer voordat Hakim Ziyech zijn officiële Premier League-debuut zal maken in het shirt van Chelsea. Manager Frank Lampard meldt vrijdagmiddag tijdens een persbijeenkomst dat de aanvallende middenvelder over ongeveer twee weken weer inzetbaar moet zijn bij the Blues. Ziyech miste vanwege een knieblessure de eerste twee duels van Chelsea in competitieverband met Brighton & Hove Albion (1-3 winst) en Liverpool (0-2 nederlaag). Ook de midweekse bekerwedstrijd tegen Barnsley (6-0) ging aan zijn neus voorbij.

"Hopelijk is hij (Ziyech, red.) over een week of twee weer volledig inzetbaar", zegt de hoopvolle Lampard vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen promovendus West Bromwich Albion van zaterdagavond. De van Ajax overgenomen spelmaker is inmiddels weer aangesloten bij de groepstraining. De verwachting is dat Ziyech naast WBA-uit ook de komende duels van Chelsea met Tottenham Hotspur (29 september) en Crystal Palace (3 oktober) mist. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de middenvelder op 17 oktober, ná de interlandperiode, debuteert in de Premier League. Op die dag neemt Chelsea het in eigen huis op tegen Southampton.

Lampard meldt voorts dat Christian Pulisic, die kampt met een hamstringblessure, ook ontbreekt in het uitduel met West Bromwich. Net als Ziyech is de international van de Verenigde Staten binnen afzienbare tijd weer speelklaar voor Chelsea. Recente aanwinsten Thiago Silva en Ben Chilwell zijn zaterdag wél inzetbaar tijdens het bezoek aan The Hawthorns. Vanwege het drukke speelschema is het echter afwachten of de centrumverdediger en de linksback aan de aftrap verschijnen.