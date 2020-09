Mido grijpt harde uithaal Messi aan om Koeman de oren te wassen

Ahmed Hossam, beter bekend onder zijn voetbalnaam Mido, heeft vrijdag via Twitter flink uitgehaald naar Ronald Koeman, de huidige trainer van Barcelona. De uithaal van de voormalig Ajacied volgt kort op een Instagram-bericht van Lionel Messi over de vertrekkende Luis Suárez. Mido vergelijkt de situatie van Suárez met die van hemzelf als speler van Ajax. De oud-spits uit Egypte speelde tussen 2001 en 2003 in Amsterdam en had destijds te maken met Koeman als coach. De samenwerking van toentertijd is turbulent te noemen.

"Ik kijk reikhalzend uit naar de reactie van Koeman op de woorden van Messi omtrent het afscheid van Suárez bij Barcelona", zo schrijft Mido vrijdag in een Twitter-bericht. "Koeman eiste destijds dat ik zou vertrekken bij Ajax nadat ik publiekelijk mijn mening had gegeven over het elftal, terwijl ik toen pas achttien jaar oud was! Ik wil mijzelf helemaal niet vergelijken met Messi, maar het is zeker wel interessant te noemen." Mido schreef dit verhaal in het Engels, maar er verscheen ook een bericht in het Arababisch. In die tweet sloot hij met een veelzeggende zin af: "De gebeurtenissen van vandaag bewijzen voor mij een hoop, dingen waarvan ik had gehoopt dat ze al eerder naar boven waren gekomen."

I wld love to see @RonaldKoeman reaction to what Messi said today regarding @LuisSuarez9 Koeman insisted that I had to leave #ajax when I said my honest opinion about the team in public even that I was only 18!! Of course I’m not comparing myself to #Messi but its interesting!! — Mido (@midoahm) September 25, 2020

Messi gaf vrijdag via Instagram zijn mening over het vertrek van Suárez richting Atlético Madrid. "Het zal gek zijn om je in een ander shirt te zien. Het zal nog gekker zijn om tegen je te gaan strijden. Je verdient het om te vertrekken zoals je bent: als een van de belangrijkste spelers uit de clubgeschiedenis. Je hebt geweldige dingen neergezet, als individu en als onderdeel van het team. Je verdient het niet om op deze manier eruit getrapt te worden door de club. Maar de waarheid is dat niets mij meer verrast op dit moment. Ik wens je het allerbeste toe. Ik hou enorm veel van je. Ik zie je snel, vriend."

Suárez, die zes seizoenen in het Camp Nou doorbracht, gaf donderdag tijdens zijn afscheid bij Barcelona al zijn duidelijke mening over de recente gebeurtenissen bij de Catalaanse grootmacht. "Er zijn veel dingen verzonnen in de media, er is veel gelekt naar de pers. Er kwamen veel verhalen voorbij die mij kwaad maakten. De club heeft veranderingen doorgevoerd en de coach rekende niet meer op mij. Ik had het belletje van Ronald Koeman al verwacht, want ik was gewaarschuwd door alle verhalen. Dit soort dingen moet je accepteren in de voetballerij", aldus de bij Barcelona vertrokken Suárez.