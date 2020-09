FIFA 21 ratings: Sergio Ramos kan niet tippen aan Virgil van Dijk

EA Sports heeft de ratings van de spelers in FIFA 21 bekendgemaakt en kijkend naar de centrale verdedigers springt Virgil van Dijk er met kop en schouders bovenuit. De aanvoerder van het Nederlands elftal krijgt de hoogste waardering van de ontwikkelaar van het spel. Net als vorig jaar heeft Van Dijk een overall rating van 90, maar is zijn score op het gebied van verdedigen hoger.

In aanloop naar de release van FIFA 21 op 9 oktober mag Van Dijk zich de beste speler noemen in het spel. Zijn uitverkiezing komt niet als een verrassing. De Nederlander werd afgelopen seizoen bewierookt voor zijn aandeel in de Premier League-titel die hij met Liverpool veroverde, terwijl hij het seizoen daarvoor van onschatbare waarde was bij het winnen van de Champions League. Zijn rating op het gebied van verdedigen is gestegen naar 91.

Van Dijk is overigens niet de enige Nederlander in de lijst, want ook-Internazionale verdediger Stefan de Vrij vindt zijn naam terug tussen de beste mandekkers ter wereld. Ook dat is geen verrassing, daar hij onlangs nog werd uitgeroepen tot beste verdediger in de Serie A van het afgelopen seizoen. Matthijs de Ligt scoort net iets beter dan De Vrij; de verdediger van Piemonte Calcio is terug te vinden op de tiende plaats.

FIFA 21 ratings: André Onana valt net binnen top twintig beste keepers

De twintig beste keepers in FIFA 21 zijn hier terug te vinden. Lees artikel

Real Madrid-captain Sergio Ramos blijft de op-één-na-beste centrumverdediger in het spel met een algehele rating van 88. De Spanjaard ziet zijn verdedigende score omhoog gaan met een punt naar 88. Op de derde plaats is Kalidou Koulibaly terug te vinden. Na een mager seizoen met Napoli zonder prijzen zag hij zijn rating dalen van 89 naar 88. Opvallend genoeg is Aymeric Laporte terug te vinden op de vierde plaats. De mandekker van Manchester City kwam het afgelopen seizoen weinig in actie, maar zijn statistieken zijn haast onveranderd gebleven.

Dat Laporte een paar plekken is gestegen heeft er onder meer mee te maken dat verschillende spelers een zwakkere beoordeling hebben gekregen. Juventus-routinier Giorgio Chiellini gaat van 88 naar 87, terwijl Barcelona-verdediger Gerard Piqué naar de zesde plaats is gezakt en Diego Godín na een mager jaar bij Internazionale op een gedeelde negende plaats is terug te vinden. Mats Hummels van Borussia Dortmund ziet zijn rating dalen van 87 naar 86 en Toby Alderweireld gaat nog harder achteruit: van 87 naar 85.

Zijn voormalige ploeggenoot bij Tottenham Hotspur Jan Vertonghen, die vorig jaar nog een rating van 87 had, staat nu niet eens meer in de top twintig. Door de lagere scores is het deze jaargang zo dat verdedigers met een rating van 84 zijn terug te vinden in de top twintig. Andere spelers die deze lijst hebben gehaald zijn Chelsea-aanwinst Thiago Silva.

De 20 beste centrumverdedigers in FIFA 21

SPELER CLUB OVERALL RATING DEFENDING Virgil van Dijk Liverpool 90 91 Sergio Ramos Real Madrid 89 88 Kalidou Koulibaly Napoli 88 89 Aymeric Laporte Manchester City 87 88 Giorgio Chiellini Piemonte Calcio 87 90 Gerard Piqué Barcelona 86 86 Mats Hummels Borussia Dortmund 86 89 Raphaël Varane Real Madrid 86 87 Marquinhos Paris Saint-Germain 85 87 Matthijs de Ligt Piemonte Calcio 85 85 Thiago Silva Chelsea 85 86 Milan Skriniar Internazionale 85 87 Clément Lenglet Barcelona 85 87 Leonardo Bonucci Piemonte Calcio 85 87 Toby Alderweireld Tottenham Hotspur 85 87 Diego Godín Cagliari 85 87 Stefan de Vrij Internazionale 84 86 David Alaba Bayern München 84 83 Felipe Atlético Madrid 84 86 Fernandinho Manchester City 84 85