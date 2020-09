De Boer wuift vraag over kandidatuur weg: ‘Dat interesseert me niet’

Frank de Boer is vrijdag begonnen aan zijn eerste werkdag als bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB had meerdere kandidaten in het vizier en na diverse intensieve gesprekken viel de keuze op de voormalig coach van Ajax. De Boer sprak vrijdagmiddag voor de eerste keer met de pers op het bondsbureau in Zeist. Bij de opvolger van Ronald Koeman overheerst met name een zeer trots gevoel.

"Ik ben heel blij, al zie je dat soms niet aan mij", laat De Boer weten via de officiële kanalen van de KNVB. "Het is een ongelooflijk gevoel om bondscoach te mogen zijn van ons land, dat maakt me trots. Dat gevoel had ik al als speler. Een zeer speciaal moment voor mij en mijn naasten. Ik geloof ook dat we een mooie toekomst hebben. Ronald Koeman heeft dat een paar jaar geleden ingezet. Er staat een goede spelersgroep en er is een goede staf." De Boer loopt over van ambitie bij Oranje. "Als speler eiste ik het hoogste en als coach heb ik dat ook. Jullie willen als journalisten ook dolgraag weer een EK en WK meemaken. Zolang mogelijk meedoen, zodat we weer trots kunnen zijn op ons land. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ga er ook mijn stinkende best voor doen."

De Boer is tevens zeer complimenteus richting de leiding van de KNVB. "Ik ben hier al een tijdje niet geweest, maar hier bij de KNVB heerst nu echt een topsportklimaat. Een groot compliment aan Eric Gudde (directeur KNVB, red.) en Nico-Jan Hoogma (directeur topvoetbal, red.). Ik bedank ze ook voor hun vertrouwen. Ik heb er veel zin in en geloof in een mooie toekomst." De Boer gaat met zijn eigen filosofie aan de slag bij Oranje. "Ik ben geen Koeman 2.0, ik ben geen kopie van iemand. Je moet altijd je eigen identiteit en stijl houden, maar ik wil wel hetzelfde pad volgen. Het zou raar zijn als ik opeens een heel ander systeem kies of een heel andere wind laat waaien. Als je binnenkomt ga je rondvragen: 'wat is goed en wat is slecht?' Dat moet ik natuurlijk nog verder gaan ondervinden. Iedereen is tevreden hier, waarom zou ik dan opeens een andere koers gaan varen?"

Over de selectieprocedure van de KNVB heeft De Boer ook een duidelijke mening. Nadat hem een vraag werd gesteld over zijn aanstelling kwam gelijk een helder antwoord: "Het interesseert me niet zoveel of ik kandidaat één, twee, drie, vier of vijf was. Ik ben trots dat ik hier sta en zal het vertrouwen niet beschamen. Ik ben uiteindelijk gekozen en ik hoop het vertrouwen niet te beschamen. Je hebt altijd tegenstanders, die hoor je vaak het hardst. Dat is niet erg, daar moet je ook naar luisteren. Maar er is ook een grote groep die er wel blij mee is, denk ik." De Boer ging kort geleden serieus over het Nederlands elftal nadenken. "Toen de geruchten gingen dat Koeman eventueel naar Barcelona zou gaan, heb ik al met mijn zaakwaarnemer gezeten: hoe denk jij over Oranje? Toen zei ik al: 'het ziet er goed uit'. Een geweldige generatie en een fantastische uitdaging als coach."

De Boer denkt dat zijn verleden als international hem zeker kan helpen als coach. "Ik denk dat ik de ervaring heb. Ik heb zeven voorbereidingen gehad en vijf eindtoernooien gespeeld als international. Die kleine details kan ik overbrengen op de groep. Iedereen die bij Oranje zit kan natuurlijk fantastisch voetballen, maar het gaat om de chemie in het team. Stapje naar links, stapje naar rechts. Ik denk dat juist die details beslissend kunnen zijn." De Boer geeft gelijk een voorbeeld: "Ik denk dat iedereen wel zag dat Nederland tegen Italië (0-1 nederlaag, red.) onlangs behoorlijk zat te zwemmen, we kwamen niet in duels. Je moet in mijn ogen zorgen dat je op dat moment een plan-B hebt. Dat de spelers uit zichzelf weten, het oorspronkelijke plan werkt niet, we gaan het nu zo aanpakken. Dat moeten we proberen te bewerkstelligen als staf en spelersgroep. Dat je niet hoeft te wachten tot de rust om dingen te veranderen", aldus De Boer.

Twijfels om het bondscoachschap te aanvaarden zijn er bij De Boer niet geweest in de afgelopen periode. "Het is heel uitdagend en het maakt je trots op van je land bondscoach te zijn. Op dit moment praat iedereen natuurlijk over de Minister-president en de virologen (vanwege het coronavirus, red.), maar daarna komt al snel de bondscoach. Ik denk ook dat ik het kan, anders had ik natuurlijk geen 'ja' gezegd", aldus de opvolger van Koeman, die zich wil meten met de meeste succesvolle bondscoaches uit de geschiedenis van Oranje. "Dat als ik hier ooit wegga als bondscoach, dat je denkt: iedereen denkt aan deze periode terug. Mensen denken terug aan 1988, maar ook aan 1998, omdat dat een geweldig elftal was. Dat hoop ik hier ook te bereiken."