Neymar reageert op Instagram met harde boodschap na kritiek Messi

Neymar is net als Lionel Messi van mening dat Barcelona bijzonder slecht handelt de laatste tijd. De Argentijnse wereldster liet vrijdag via Instagram weten enorm te balen van de transfer van boezemvriend Luis Suárez naar Atlético Madrid. "Je verdient het om te vertrekken zoals je bent: als een van de belangrijkste spelers uit de clubgeschiedenis", zo stelde Messi. "Je hebt geweldige dingen neergezet, als individu en als onderdeel van het team. Je verdient het niet om op deze manier eruit getrapt te worden door de club. Maar de waarheid is dat niets mij meer verrast op dit moment", aldus de Argentijn.

Onder de post laat Neymar van zich horen. De aanvaller van Paris Saint-Germain, die van 2013 tot 2017 actief was bij Barcelona en een aanvalstrio vormde met Messi en Suárez, kan zich helemaal vinden in de boodschap van de superster. "Ongelooflijk hoe ze (Barcelona, red.) dingen aanpakken", schrijft de Braziliaan. AS Monaco-middenvelder Cesc Fàbregas, voorheen jarenlang actief voor Barcelona, steunt Messi eveneens door op Instagram te reageren met applaus.

