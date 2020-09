Vrijdag, 25 September 2020

Man Utd meldt zich met 100 miljoen in Duitsland

Het is nog maar de vraag of Eduardo Camavinga volgend jaar bij Real Madrid tekent, daar er ook serieuze belangstelling is van Bayern München en Juventus. Daarnaast wil men eerst budget vrijmaken om Kylian Mbappé over te nemen van Paris Saint-Germain. (AS)

Chelsea heeft interesse in Declan Rice, al is er nog geen bod neergelegd bij West Ham United. The Blues gaan pas praten met de verdediger annex middenvelder als er spelers zijn verhuurd of verkocht. (Sky Italia)

Manchester United wil een ultiem van circa honderd miljoen euro neerleggen bij Borussia Dortmund voor Jadon Sancho. De Duitse topclub blijft ondertussen vasthouden aan de originele vraagprijs van 120 miljoen euro. (Daily Mirror)

Manchester City is ondanks hardnekkige geruchten niet in de markt voor José Giménez. Atlético Madrid vraagt circa negentig miljoen euro voor de verdediger en the Citizens zijn niet bereid een dergelijk bedrag te betalen. (Sky Sports)

Tottenham Hotspur kijkt niet alleen naar Arek Milik als mogelijke back-up voor Harry Kane. Manager José Mourinho is gecharmeerd van het idee om Haris Seferovic op huurbasis over te nemen van Benfica. (TVI24)