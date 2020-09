Messi haalt uit naar Barcelona bij emotionele boodschap aan Suárez

Lionel Messi baalt enorm van het vertrek van Luis Suárez bij Barcelona. De 33-jarige spits laat de Catalaanse grootmacht na zes jaar achter zich voor een dienstverband bij Atlético Madrid. Messi neemt op Instagram op emotionele afscheid van zijn boezemvriend. Tegelijkertijd steekt de Argentijn zijn teleurstelling over de gang van zaken bij Barcelona niet onder stoelen of banken.

"Ik was al bezig om te wennen aan het idee", begint Messi. "Maar nu ik de kleedkamer binnenloop, komt het echt hard aan. Hoe moeilijk het zal worden om de dagen niet meer met jou te spenderen, zowel op het veld als daarbuiten. We gaan de speciale momenten met elkaar missen. Het waren vele jaren, vele vrienden, vele etentjes... Ik ga veel momenten nooit vergeten."

"Het zal gek zijn om je in een ander shirt te zien. Het zal nog gekker zijn om tegen je te gaan strijden. Je verdient het om te vertrekken zoals je bent: als een van de belangrijkste spelers uit de clubgeschiedenis. Je hebt geweldige dingen neergezet, als individu en als onderdeel van het team. Je verdient het niet om op deze manier eruit getrapt te worden door de club. Maar de waarheid is dat niets mij meer verrast op dit moment. Ik wens je het allerbeste toe. Ik hou enorm veel van je. Ik zie je snel, vriend", besluit Messi.

Donderdag ging Suárez op een persconferentie in op zijn vertrek bij de club van trainer Ronald Koeman. "Het was een gekke maand", aldus Suárez. "Er zijn veel dingen verzonnen in de media, er is veel gelekt naar de pers. Er kwamen veel verhalen voorbij die mij kwaad maakten. De club heeft veranderingen doorgevoerd en de coach rekende niet meer op mij. Ik had het belletje van Koeman al verwacht, want ik was gewaarschuwd door alle verhalen. Dit soort dingen moet je accepteren in de voetballerij."