Memphis Depay ontvangt ‘een niet te weigeren contractvoorstel’

Memphis Depay leek hard op weg naar Barcelona, maar intussen lijkt een transfer naar het Camp Nou ver weg voor de Oranje-international. Zijn contract bij Olympique Lyon loopt volgend jaar af, waardoor hij in de zomer van 2021 gratis zou kunnen vertrekken als hij blijft en zijn verbintenis niet verlengt. Voorzitter Jean-Michel Aulas heeft vrijdag in Le Progrès onthuld dat hij de 26-jarige aanvaller een nieuw contractvoorstel heeft gedaan.

Ronald Koeman zou Depay graag aan de selectie van Barcelona willen toevoegen. Volgens De Telegraaf zijn alle betrokken partijen akkoord, maar kan een transfer geen doorgang vinden door afspraken van Barcelona met de Spaanse regering. Als onderdeel van een steupakket met oog op de coronacrisis, waarbij alle Spaanse clubs financieel zijn geholpen, moet Barcelona een transfer pas afronden als daar honderd procent extra inkomsten tegenover staan. De Catalanen kunnen daardoor moeilijk handelen op de transfermarkt waardoor Depay zijn overstap mogelijk aan zijn neus voorbij ziet gaan. “Het is duidelijk dat de financiële situatie een transactie belemmert”, laat Aulas weten.

Aulas wil Depay graag voor de club behouden en voorkomen dat hij over een jaar transfervrij vertrekt. De aanvalsleider van Oranje heeft een nieuw contractvoorstel van Lyon op zak. “Ik heb hem een niet te weigeren voorstel gedaan om zijn contract te verlengen”, aldus Aulas. “Het is een prachtig voorstel.” De voorzitter weet nog niet of Depay zal toehappen. “Niet is onmogelijk. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan om hem te behouden. Als hij niet bij ons blijft dan zullen we daar op inspelen.”

Donderdag schreef L’Équipe dat Depay waarschijnlijk het seizoen afmaakt bij Lyon. Hij zou enkele van zijn ploeggenoten hierover al hebben ingelicht. Naast Depay zijn ook Houssem Aouar en Moussa Dembélé al regelmatig in verband gebracht met een tussentijds vertrek uit Lyon. Aouar werd genoemd bij Arsenal, maar de vraagprijs van zestig miljoen euro voor de spelmaker lijkt the Gunners voorlopig af te schrikken.