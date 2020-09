‘Ron Jans zei dat hij mij over een paar jaar het Nederlands elftal ziet halen’

Joël Drommel was in de beginfase van zijn loopbaan geregeld het mikpunt van stevige kritiek. Inmiddels lijkt de publieke opinie te zijn veranderd. De 23-jarige doelman van FC Twente kent een sterke fase en met name tegen Feyenoord (1-1) vertolkte hij de rol van uitblinker. In Studio Voetbal werd hij zelfs vergeleken met Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen, één van de voorbeelden van Drommel op keepersgebied.

Het bezorgt Drommel geen slapeloze nachten dat PSV met Yvon Mvogo en Vincent Müller twee buitenlandse keepers heeft aangetrokken en dat Nederlandse doelmannen werden overgeslagen. "Dat heb ik toch niet in de hand. FC Twente wilde me heel graag houden en ik wil hier nu een heel goed seizoen neerzetten", zo vertelt de jonge sluitpost aan de NOS. Dat goede seizoen moet gestalte krijgen onder leiding van Ron Jans, die er goed opstaat bij Drommel. "Jans praat veel met ons, ook individueel. Hij is heel direct, maar pept je ook op met mooie woorden. Hij zei dat hij mij over een paar jaar het Nederlands elftal wel ziet halen."

Drommel wordt vaak vergeleken met voorganger Sander Boschker, die tot 526 Eredivisie-wedstrijden kwam namens FC Twente. De huidige keeper van de Tukkers hoopt echter een andere route te bewandelen tijdens zijn loopbaan. "Met alle respect. Dat is natuurlijk prachtig, maar zelf zou ik dat niet willen. Ik hoop ooit een mooie stap hogerop te kunnen maken. Het liefste naar een grote competitie." Volgens Drommel is zijn verleden als veldspeler een groot voordeel bij zijn ontwikkeling. "In het begin is het wennen om als speler op doel te gaan staan. Maar ik heb die achterstand inmiddels wel weggepoetst."

Hans Kraay junior schoof Drommel in Voetbalpraat van FOX Sports net als Jans naar voren als kandidaat voor het Nederlands elftal. "Op dit moment is Jasper Cillessen de beste. Maar even nog, want hij keept veel te weinig. Ik zou Drommel en Bijlow altijd bij de selectie nemen, want die zijn allebei beter dan Tim Krul en Marco Bizot. En ook veel beter dan Jeroen Zoet", aldus de analist annex verslaggever.