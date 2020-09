PSV en Ajax zorgen voor grote verbazing: ‘We zijn toch geen kleine kinderen?’

Björn van der Doelen heeft met stijgende verbazing gekeken naar de soap rondom Eran Zahavi. De 33-jarige aanvaller tekende een tweejarig contract bij PSV, terwijl hij volgens Voetbal International ook voor Ajax had kunnen kiezen. Trainer Erik ten Hag benadrukte echter dat de routinier was aangeboden in Amsterdam, maar dat het nooit een optie is geweest om hem aan te trekken. Die uitspraak zorgde juist weer voor verbazing bij de zaakwaarnemer van Zahavi.

Van der Doelen moet vooral lachen om de prestigestrijd tussen PSV en Ajax. "Ten Hag zegt dat hij is aangeboden, PSV zegt van niet. Ik heb echt het idee dat ik dan in de brugklas zit", aldus de verbaasde oud-speler van de Eindhovenaren in de podcast van bovengenoemd weekblad. "Ja maar hij zei, nee maar jij zei.. Dat zie je ook in een programma als de Rijdende Rechter. Dat is schitterend. Dan zegt iemand iets en de ander ontkent het gewoon. En je weet: één van de twee zit gewoon te liegen. Dat is in dit geval ook zo. We zijn toch geen kleine kinderen? Het zijn volwassen mensen die een beetje zitten te miepen om de eer hoog te houden. Is dat dan omdat hij voor PSV heeft gekozen en niet voor Ajax?"

De voormalig middenvelder van PSV wil het hele gebeuren verder niet groter maken dan het daadwerkelijk is. "Mensen gaan los op social media en daardoor lijkt het heel groot. Maar laat ik het zo zeggen: ik heb er ook nauwelijks iets van meegekregen. Terwijl ik me voor deze podcast toch wel verdiep in de voetballerij." Marco Timmer, verslaggever van Voetbal International, legt vervolgens uit waarom Zahavi bij Ajax werd benoemd. "Er is door Ajax wel degelijk met hem gesproken. Hij is ons aangeboden, zo is mij verteld. Het is een goede voetballer met een waanzinnige productie. Maar Ajax heeft dit soort spelers al in huis. Dus daarom hebben ze hem niet genomen."

Van der Doelen vindt dat verhaal 'rammelen': "Waarom ga je met een speler praten en waar ketst het dan op af? Ik vind het nou wel interessant worden, omdat het kinderachtig gedrag is. Ik snap het gewoon niet, waarom ga je met die speler praten? En later besluit je om het toch niet te doen. Hij is geen proeftraining komen doen, je hebt alleen met hem geluld. Dan gaat het toch gewoon over geld? Dan moet je niet zeggen dat je hem toch niet wil hebben. Het is gewoon allemaal gelul in de ruimte", zo besluit de verontwaardigde Van der Doelen zijn relaas.