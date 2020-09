Driessen laat geen spaan heel van KNVB na keuze voor De Boer

Valentijn Driessen zet vraagtekens bij de procedure van de KNVB rondom de aanstelling van Frank de Boer als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf heeft men bij de voetbalbond nooit een andere kandidaat overwogen, ondanks het feit dat in de afgelopen periode ook Frank Rijkaard en Peter Bosz zijn benaderd voor de functie.

"Je verwacht een volwassen, serieuze procedure tussen de drie. Op voorhand was daar geen sprake van", schrijft Driessen vrijdag in zijn column voor de ochtendkrant. Hij zet zijn mening gelijk verder kracht bij. "Goed om Frank Rijkaard te polsen, maar zijn ’nee’ lag voor de hand. Peter Bosz had zijn contract verlengd bij Bayer Leverkusen, zich gecommitteerd aan het project aldaar en zei daarom niet beschikbaar te zijn. Alleen is hem nooit op de man af gevraagd of hij bondscoach wilde worden." De KNVB maakt wat dat betreft geen beste beurt, zo oordeelt Driessen. "Geen staaltje van doortastendheid als je iemand als serieuze kandidaat voor het bondscoachschap beschouwt."

"Omdat ervaren bestuurders dit niet overkomt, ligt het voor de hand dat de KNVB bewust aanstuurde op de vrije Frank de Boer als bondscoach", vervolgt Driessen zijn kritische evaluatie van de sollicitatieprocedure. "Een keus waarmee de KNVB tegelijk de geïncasseerde afkoopsom van vijf miljoen euro voor Koeman in de zak kon houden en voor lief neemt dat De Boer als derde keus wordt neergezet." Volgens de voetbalvolger van De Telegraaf diende de zogeheten bedrijfsmatige sollicitatieprocedure er alleen maar voor om geloofwaardigheid en draagvlak te creëren voor de aanstelling van De Boer. "Want zijn aanstelling zou bij voorbaat veel kritiek oogsten."

Woede bij Humberto Tan na aanstelling Frank de Boer

De aanstelling van de nieuwe bondscoach doet veel stof opwaaien. Lees artikel

Driessen benoemt vervolgens nog meer fouten in de door de KNVB gevoerde procedure. "Het ergste aan deze heimelijke KNVB-operatie is dat gelijkwaardige kandidaten als Henk ten Cate, Louis van Gaal, Bert van Marwijk, Ruud Gullit en Giovanni van Bronckhorst bij voorbaat buitenspel werden gezet. Met ondeugdelijke argumenten, te oud, onervaren, onbetrouwbaar, ongewenst door internationals, werden zij geweerd. De KNVB heeft z’n eigen sollicitatieprocedure nooit serieus genomen, want anders zouden andere kandidaten zich hebben kunnen meten met De Boer." Volgens Driessen is ook de commissie-Mijnals, die diversiteit binnen de KNVB moet bevorderen, ten onrechte buitenspel gezet. "Als de KNVB diversiteit werkelijk had laten meewegen dan was iemand met gelijkwaardige kwaliteiten als De Boer, zoals Henk ten Cate en/of Ruud Gullit geïnterviewd door de directie."

"De woede bij commissievoorzitter Humberto Tan is begrijpelijk. Dat hij samen met zijn commissieleden blijft zitten, is dan weer onbegrijpelijk", stipt Driessen toch een punt van kritiek aan. "Hij benoemt het benaderen van Rijkaard als alibi, maar vormt zelf met zijn commissieleden een nog veel groter alibi voor de KNVB. Het hele diversiteitsvraagstuk bij de KNVB is een wassen neus. Zo is de zelf door de bond aangestelde diversiteitsmanager, Houssin Bezzai, totaal niet betrokken bij de opvolging van Koeman. Met de drogreden dat zoiets voor deze functie niet opportuun was. Me dunkt of het opportuun was", aldus de verbaasde chef voetbal van De Telegraaf.