Guardiola heeft schrikbarend laag aantal fitte spelers voor duel met Leicester

Manchester City was donderdagavond met 2-1 te sterk voor Bournemouth in de derde ronde van de EFL Cup. Ondanks de bekeroverwinning waren er na afloop zorgen bij manager Josep Guardiola. De ziekenboeg van the Citizens is namelijk overvol, net nu men zondag aantreedt tegen Leicester City. Guardiola moet derhalve noodgedwongen een beroep doen op de jeugdopleiding van de club.

"Die situatie is momenteel zo dat we maar dertien fitte spelers hebben in de A-selectie", zo verzucht Guardiola in gesprek met Sky Sports. "We hebben de academie dus hard nodig op het moment, en niet alleen voor de trainingen. Zij kunnen ook geselecteerd worden voor wedstrijden." Door de waslijst aan blessures kreeg de pas zeventienjarige Liam Delap een kans tegen Bournemouth. De jongeling kende met een doelpunt een waar droomdebuut. "Hij blijft bij de selectie, zeker gezien de problemen voorin. We zullen zien of hij wederom speeltijd krijgt."

"Maar we moeten niet vergeten dat hij pas zeventien jaar oud is", waakt Guardiola voor al teveel optimisme. "Phil Foden (die ook scoorde tegen Bournemouth, red.) zat een paar seizoenen geleden in precies dezelfde situatie. Liam moet op veel vlakken nog flink verbeteren, ontwikkeling heeft nou eenmaal tijd nodig." Guardiola ziet desondanks zeer veel potentie bij Delap. "Op fysiek gebied is hij heel anders dan de andere aanvallers die we hier hebben rondlopen. Op de trainingen zien we wat een geweldige afmaker hij is. We blijven rustig werken aan zijn ontwikkeling, maar zijn ondertussen wel zeer tevreden over zijn prestatie."

Delap komt mede vanwege de afwezigheid van Sergio Agüero aan spelen toe bij Manchester City. De Argentijnse spits is nog herstellende van een knieoperatie. Daarnaast verblijven Nicolás Otamendi, Aymeric Laporte, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, João Cancelo, Oleksandr Zinchenko ook nog in de ziekenboeg. Guardiola voerde acht wisselingen door in vergelijking met het uitduel van maandag met Wolverhampton Wanderers (1-3). Raheem Sterling en Kevin De Bruyne werden donderdagavond als invallers gebruikt, terwijl er wel een basisplaats was voor miljoenenaanwinst Ferran Torres.