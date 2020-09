‘Crystal Palace kijkt voor opvolging Van Aanholt rond in Eredivsie’

Patrick van Aanholt lijkt niet meer zeker van een succesvolle toekomst bij Crystal Palace. De Daily Mail meldt dat er bij de club twijfels heersen over de geblesseerde Oranje-international, wiens contract volgend jaar afloopt. De Premier League-club wil nog deze transferperiode een nieuwe linksback aan de selectie toevoegen en kijkt rond in de Eredivisie.

Van Aanholt was afgelopen seizoen een vaste waarde in het team van manager Roy Hodgson. De linksback raakte aan het einde van vorig seizoen echter geblesseerd in de wedstrijd tegen Manchester United (0-2 verlies). Van Aanholt verliet het veld per brancard met een serieuze schouderblessure, die hem voorlopig nog aan de kant houdt. Daar zijn contract over minder dan een jaar afloopt en het vooralsnog onduidelijk is wanneer hij terug is van zijn blessure, wil Crystal Palace de transfermarkt op.

In de zoektocht naar een nieuwe linksback is Crystal Palace uitgekomen in Nederland. Vitesse-verdediger Max Clark is namelijk in beeld om naar Selhurst Park te verkassen. De 24-jarige linkspoot speelt sinds medio 2018 voor Vitesse, dat hem overnam van Hull City. De voormalig Engels jeugdinternational heeft een goede indruk gemaakt in de Eredivisie en speelde zich reeds in de kijker bij diverse Engelse clubs.

De Vitesse-verdediger is een van de opties van Crystal Palace om nog voor 5 oktober de overstap te maken. Het contract van de linkervleugelverdediger loopt af in de zomer van volgend jaar, waardoor Vitesse nog een transfersom voor hem kan vragen. Naar verluidt kan de club uit Arnhem op korte termijn een bod vanuit Londen verwachten.