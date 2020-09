Fabrizio Romano meldt nieuwe ontwikkeling in ‘Sergiño saga’

Sergiño Dest staat op het punt om Ajax te verlaten, maar het is de vraag naar welke club de Amerikaans international verkast. Bayern München en Barcelona zijn de twee clubs die strijden om zijn handtekening en lange tijd lag de Duitse topclub in pole-position. Na inmenging van Barça is de negentienjarige rechtsback echter gaan twijfelen, zo meldt Fabrizio Romano. De Italiaanse transferexpert schrijft op Twitter dat Barcelona vertrouwt op de komst van Dest naar het Camp Nou.

Het verhaal is inmiddels bekend: Ajax wil een transfersom van twintig miljoen euro en vijf miljoen euro aan bonussen voor de rechtsback. Bayern legde al twee keer een bod neer in Amsterdam en beide partijen zouden elkaar naderen over de transfersom. Dest zou al akkoord zijn met de Duitse grootmacht, maar nu Barcelona zich voor hem heeft gemeld is hij gaan twijfelen. Beide clubs zijn nog altijd in de race om de handtekening van Dest, die serieus overweegt om voor Barcelona te kiezen.

Barcelona board are now getting ‘confident’ to sign Sergiño Dest. But total agreement with Ajax has not been reached yet... and Bayern Münich are still in the race. Despite this, Barça are convinced they’ll finalize the deal soon.



Sergiño saga is still on... last steps to go ?? https://t.co/S1Ba3jfCYs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2020

Woensdagochtend maakte Barcelona bekend dat Nélson Semedo voor maximaal veertig miljoen euro is verkocht aan Wolverhampton Wanderers. Volgens Romano is de clubleiding nu vol vertrouwen dat Dest naar het Camp Nou komt. Een akkoord met Ajax is echter nog niet bereikt, zo meldt de transferexpert vrijdagochtend. “Desondanks vertrouwt Barça erop dat de deal snel kan worden afgerond.” Wanneer ook de laatste stappen worden afgerond mag Dest zich mogelijk op korte termijn speler van Barcelona noemen.

Sport meldde donderdag al dat Dest op weg is naar Barcelona. De aanwezigheid van Koeman bij Barcelona zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de keuze van Dest. TV3 berichtte dat Ajax en Barcelona het eens zouden zijn over de transfersom, maar die berichtgeving wordt ontkend door Romano. Naar verwachting komt er vrijdag meer duidelijkheid over de toekomst van Dest.

De komst van een nieuwe rechtsback is hard nodig. Trainer Ronald Koeman zwaaide behalve Semedo ook Moussa Wagué uit. De rechtsback uit Senegal maakt de tijdelijke overstap naar PAOK Saloniki. In het huurcontract met de topclub uit Griekenland is overigens geen koopoptie opgenomen. Het contract van de 21-jarige Wagué in Barcelona loopt nog drie jaar door.