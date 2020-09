Voorzitter van NS Mura oogst bewondering met gebaar richting Rik Elfrink

NS Mura toonde zich donderdagavond als een 'enorm gastvrije club', merkt journalist Rik Elfrink op. De verslaggever van het Eindhovens Dagblad was in het Fazanerija Stadion in het stadje Murska Sobota om de wedstrijd tussen NS Mura en PSV in de derde voorronde van de Europa League te volgen. Hoewel de Sloveense club met 1-5 verloor, toonde voorzitter Robert Kuzmic zich van zijn beste kant.

Na de wedstrijd vroeg Elfrink informatie over de mogelijkheid om een taxi te laten voorrijden. Hij moest terug naar Ljubljana Airport. In plaats van een taxi te regelen, bood Kuzmic aan om de journalist zelf naar het vliegveld te brengen. "De clubpresident brengt me nu hoogstpersoonlijk naar Ljubljana Airport - slechts 178 kilometer van Murska Sobota - na een eerdere vraag naar een goede taxi. Bijzondere geste. Tot morgen", schrijft Elfrink op Twitter.

Op de tweet wordt positief gereageerd door de volgers van Elfrink. PSV boekte eerder op de avond en vrij zorgeloze overwinning op de nummer vier van het afgelopen seizoen in Slovenië. Donyell Malen en Cody Gakpo scoorden allebei twee keer; ook Mauro Júnior kwam tot scoren. In de laatste voorronde neemt PSV het op tegen Rosenborg BK om een plek in de groepsfase van de Europa League.