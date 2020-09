Mourinho zet ontdekking kracht bij met Instagram-post: ‘Er klopte iets niet’

Tottenham Hotspur was donderdagavond met 1-3 te sterk voor het Macedonische KF Shkëndija en plaatst zich zodoende voor de play-offs van de Europa League. Voor aanvang van het treffen in de Tose Proeski Arena in Skopje was er echter het een en ander te doen rondom manager José Mourinho, die tot de ontdekking kwam dat de doelen niet aan de eisen voldeden.

Mourinho merkte tijdens de warming-up dat de doelen wel heel klein oogden: “Ik had meteen het gevoel dat er iets niet klopte. We hebben de afgevaardigde van de UEFA erbij geroepen om het na te gaan en het bleek dat het doel vijf centimeter lager was. We hebben daarna geëist dat de doelen vervangen werden”, liet hij na afloop van de wedstrijd optekenen door verslaggevers.

Mourinho zette zijn bevindingen kracht bij met een post op Instagram, waarop te zien is hoe de manager staand bijna bij de lat kan en keeper Hugo Lloris zonder zich in te spannen de deklat aan kan raken. “Ik dacht dat ik gegroeid was, maar toen realiseerde ik mij dat het doel vijf centimeter lager was”, plaatste Mourinho erbij als korte boodschap.

De doelen werden uiteindelijk met vijf centimeter verhoogd, waardoor zij wel aan de eisen voldeden. Shkëndija benadrukte na afloop van de wedstrijd overigens niet op de hoogte te zijn van de te lage doelen. De club speelt zijn thuiswedstrijden normaal gesproken in de eigen Ecolog Arena in Tetovo en was enkel voor de Europa League uitgeweken naar de hoofdstad van Noord-Macedonië.