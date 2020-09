Willem II gaat hard onderuit na ongelukkige momenten Nelom en Ruiter

Willem II heeft donderdagavond een ruime nederlaag geleden tegen Rangers FC en kan een voortzetting van het Europese avontuur voor dit seizoen zodoende vergeten. De Tilburgers legden bij vlagen goed voetbal op de mat en kregen ook een aantal flinke kansen, maar waren niet opgewassen tegen de efficiënte Schotten. Rangers trok uiteindelijk namelijk met maar liefst 0-4 aan het langste eind en staan in de play-offs van de Europa League tegenover Galatasaray.

Willem II kreeg in de eerste minuut van het treffen al bijna een doelpunt van Ryan Kent om de oren, maar de thuisploeg liet in het restant van de eerste helft zien op voetballend gebied weinig onder te doen voor Rangers. Vangelis Pavlidis kreeg in de openingsfase twee goede kansen om de score te openen, met een bal op de lat en een poging die net over het doel van Allan McGregor vloog als resultaat.

Rangers toonde zich in een tijdsbestek van drie minuten echter dodelijk efficiënt en na 25 minuten spelen stond er een 0-2 voorsprong voor de bezoekers op het scorebord. De eerste goal werd door James Tavernier binnen getrapt na een overtreding van Miquel Nelom op Kent en bij het tweede doelpunt speelde doelman Ruiter een ongelukkige hoofdrol. De sluitpost verwerkte een schot van Alfredo Morelos niet goed, waarna Kent kon profiteren.

Willem II had even de tijd nodig om zich van deze dompers te herstellen en maakte nog een aantal hachelijke momenten voor het eigen doel mee. Met nog tien minuten tot de rust was er vervolgens een enorme kans voor Che Nunnely, die echter op McGregor stuitte. Ook Mike Trésor Ndayshimiye probeerde het nog met een schot van afstand, maar zijn poging zeilde over het doel.

Met een goede kans voor Görkem Saglam begon Willem II goed aan de tweede helft. De thuisploeg wist deze lijn echter niet door te trekken en liep tien minuten na de rust tegen een nieuwe tegengoal aan toen een voorzet van Steven Davis op het hoofd van de helemaal vrijstaande Filip Helander terechtkwam. Een kwartier later maakte Connor Goldson de stand nog wat pijnlijker voor Willem II door een corner binnen te knikken en daar kon ook Pavlidis niets meer aan veranderen. De spits wist tien minuten voor tijd de bal wel in het net te krijgen, maar zijn treffer, die hem Europees topscorer van de Tilburgers zou maken, werd afgekeurd wegens hands.